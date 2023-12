Fashion 時裝延想 - Nadia Tang



加入最愛專欄 收藏文章 從Quiet Luxury、Balletcore到透膚感!抓緊2024春夏時尚4大趨勢,走在潮流尖端! 今年好像沒有冬天,直到昨天我還是只穿著短袖的衣服,彷彿2024春夏不久後就會到來,現在要先做好功課,了解一下明年春夏時尚潮流趨勢,逐步入手最能展現時節的穿著! 聽聞說Quiet Luxury依舊大行其道,是2024的第一個大趨勢,從紐約倫敦到米蘭巴黎,從老牌時尚到新晉設計師,無一不在暗暗追棒,極簡實用主義非常適用於生活之中,也符合大眾要求,看似無太多細節,但在質料上可以非常講究,這也正好符合喜歡簡約衣櫥的朋友。而當服裝愈趨簡單,配件的重要性就被突顯,加一個搶眼的首飾或是配件,都能提升整體造型。 第二個趨勢便是Balletcore 風潮持續燃燒,大概每個女生都有個芭蕾夢,是像櫻花般的粉紅色,加上

瑪莉珍平底鞋繼續馳騁秀場,比如在Chanel 的秀場中,都不難發現平底Mary Jane的蹤影、Tory Burch 也推出奶油白的 T 字瑪莉珍鞋、經典百搭;Fendi 與Miu Miu 也不遑多讓,紛紛推出適合日常穿著但同時仍帶有亮點美鞋,讓人少女心爆發。 再來另一個趨勢是Sheer 透膚感,各品牌都用上大量浪漫透視裸膚面料,製作出不同服裝單品,絕對是這一季時裝週設計的重點!寬鬆飄逸的設計,溫柔無比,從 Proenza Schouler 的雪紡薄紗、到 Michael Kors 的蕾絲單品,再到 Carolina Herrera 的蕾絲連衣裙,舒適優雅、性感,成功為春日平添夢幻感。 最後一個趨勢是Floral Motifs & Lace,春夏系列當然少不了以花卉為題材,我最喜愛的品牌是Zimmermann,而2024春夏系列更有不少品牌就以花朵及鏤空細節立體拼貼來演繹,部分呈現出無縫的層次立體感,讓人眼前一亮,性感得來又能增加層次感,讓春夏更顯美好。



