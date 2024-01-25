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說到衣櫃裏不可或缺的單品，非一雙小白鞋莫屬，由前Céline設計師Phoebe Philo帶起的Adidas Stan Smith球鞋流行開始，就注定不能讓世人忘記。從小眾、精品到潮流品牌，都推陳出新，設計出百搭舒適，又沒有季節限制的白球鞋；加上近年大行其道的運動風潮，不論是休閒風格，還是正式著裝，都能輕易搭配，絕對是每位時尚達人必入手的款式！今天就為大家盤點5款經典時尚小白鞋，讓你一次蒐集完畢！

Veja

要說到小白鞋的王者，非Veja莫屬，是許多時尚迷的首選，它由法國設計、巴西製造，創立於 2004 年，可以說得上是法國的國民鞋！白底鞋面搭配 V 字標誌，既時尚又慵懶，成為不少歐美時尚圈名人及明星必備的日常單品！

Common Projects

在2014年，美國版《Vogue》曾用一整版去介紹 Common Projects，從此之後，就虜獲了最多女性的心。Common Projects由 Peter Poopat 與品牌顧問 Flavio Girolami 共同創立，2004年推出了第一款經典鞋—— ACHILLES以來，既簡單又完美，可以配襯衣櫃中任何造型，高端的材質，可以陪伴度過許多春夏秋冬。

Dior

要說到我最喜愛的小白鞋之一，非Dior Star Sneaker 莫屬！我還一口氣入手了兩雙，當舒適的白球鞋漸漸融入我們的日常穿搭之中，就想從細節上看到有分別，變得更為講究，修長的鞋頭、簡約的Logo，讓這雙小白鞋不僅百搭，也讓雙腳顯得更瘦更修長。

Chanel

另一驚喜之作！便是Chanel CC Runner的誕生，這款球鞋風格比較Sporty，配搭褲裝比較好看，再加上具標誌性的雙C logo，讓人趨之若鶩，經典非常，恨不得立即入手吧！

Roger Vivier

當高跟鞋王都推出小白鞋，就知道這是時尚迷不可或缺的單品了！如果想造型更浮誇一點，Viv Run 和Very Vivier 的標誌設計鑽扣，絕對會吸引到你的眼球！有皮革和高科技混配面料款式可供選擇，非常適於都市造型！優雅感倍增！







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