Fashion 時裝延想 - Nadia Tang



加入最愛專欄 收藏文章 盤點5款經典的時尚小白鞋!Chanel CC Runner、Dior Star Sneaker、Roger Vivier,完美襯搭衣櫃中任何造型! 說到衣櫃裏不可或缺的單品,非一雙小白鞋莫屬,由前Céline設計師Phoebe Philo帶起的Adidas Stan Smith球鞋流行開始,就注定不能讓世人忘記。從小眾、精品到潮流品牌,都推陳出新,設計出百搭舒適,又沒有季節限制的白球鞋;加上近年大行其道的運動風潮,不論是休閒風格,還是正式著裝,都能輕易搭配,絕對是每位時尚達人必入手的款式!今天就為大家盤點5款經典時尚小白鞋,讓你一次蒐集完畢! Veja 要說到小白鞋的王者,非Veja莫屬,是許多時尚迷的首選,它由法國設計、巴西製造,創立於 2004 年,可以說得上是法國的國民鞋!白底鞋面搭配 V 字標誌,既時尚又慵懶,成為不少歐美時尚圈名人及明星必備的日常單品! Common Projects 在2014年,美國版《Vogue》曾用一整版去介紹 Common Projects,從此之後,就虜獲了最多女性的心。Common Projects由 Peter Poopat 與品牌顧問 Flavio Girolami 共同創立,2004年推出了第一款經典鞋—— ACHILLES以來,既簡單又完美,可以配襯衣櫃中任何造型,高端的材質,可以陪伴度過許多春夏秋冬。 Dior 要說到我最喜愛的小白鞋之一,非Dior Star Sneaker 莫屬!我還一口氣入手了兩雙,當舒適的白球鞋漸漸融入我們的日常穿搭之中,就想從細節上看到有分別,變得更為講究,修長的鞋頭、簡約的Logo,讓這雙小白鞋不僅百搭,也讓雙腳顯得更瘦更修長。 Chanel 另一驚喜之作!便是Chanel CC Runner的誕生,這款球鞋風格比較Sporty,配搭褲裝比較好看,再加上具標誌性的雙C logo,讓人趨之若鶩,經典非常,恨不得立即入手吧! Roger Vivier 當高跟鞋王都推出小白鞋,就知道這是時尚迷不可或缺的單品了!如果想造型更浮誇一點,Viv Run 和Very Vivier 的標誌設計鑽扣,絕對會吸引到你的眼球!有皮革和高科技混配面料款式可供選擇,非常適於都市造型!優雅感倍增!



【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本!► 火速行動

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

大國博弈

More

Share













Copy Info

盤點5款經典的時尚小白鞋!Chanel CC Runner、Dior Star Sneaker、Roger Vivier,完美襯搭衣櫃中任何造型! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/fashion/nadiatang/44769 【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本! ► 火速行動https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/88392 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close