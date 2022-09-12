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曹操是東漢末年三國時代的梟雄，是曹魏政權的締造者。

在小說《三國演義》和改編的影視作品中，相信許多人都已聞曹操的大名。但未必人人知道，曹操是哪個時代的大詩人。他的詩作，氣勢磅礴，意境深邃。最著名的詩作是《短歌行》：「對酒當歌，人生幾何！譬如朝露，去日苦多。慨當以慷，憂思難忘。何以解憂？唯有杜康。……」杜康是傳說中酒的發明者，亦被稱為酒神。

「人生幾何」「去日苦多」充滿對生命的感慨。不過我感到他最具哲理性的詩作，是《龜雖壽》。

全詩是：「神龜雖壽，猶有竟時。螣蛇乘霧，終為土灰。老驥伏櫪，志在千里。烈士暮年，壯心不已。盈縮之期，不但在天；養怡之福，可得永年。幸甚至哉，歌以詠志。」

譯成白話文是：神龜即使長壽，但生命終究會有結束的一天；螣蛇是能飛的蛇，被視為神獸，它儘管能騰雲乘霧飛行，但終究也會化為土灰。老馬雖然伏在馬槽旁，卻仍然有馳騁千里的雄心壯志；烈士即便到了晚年，奮發之心也永不止息。壽命長短，不只由上天決定；調養好身心，就可以益壽延年。幸運極了，可以用歌唱來表達自己的心志。

整首詩的警句是「老驥伏櫪，志在千里。烈士暮年，壯心不已」。意思是不要認為年老了，就消失了雄心壯志。雖說生命無常，但也不完全是天意，人為的鍛煉調養也可以延長壽命。

總之，以積極的態度對待生命，即使已是暮年，仍然保持年輕的身心狀態，仍然要實現奔馳千里的人生目標。

這是鼓勵人們，無論多老都不要放棄積極地生活的詩句。

本文摘自香港電台第一台 (FM92.6-94.4) 李怡主持的《一分鐘閱讀》。該節目逢周一至周五播出，並存載於港台網站 (rthk.hk)。







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