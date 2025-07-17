戴上後一秒小顏！2025年太陽眼鏡推薦 ：$4,000以下入手CHANEL、Dior名牌太陽眼鏡！還有親民韓系小眾品牌

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一秒小顏？誇張的粗邊菱角設計正是 2025 春夏的時尚密碼！大方膠框與幾何形狀的完美結合，不僅能修飾臉型，更讓你的造型瞬間加分。盤點今季必買$4,000以下CHANEL、Dior、LOEWE等名牌太陽眼鏡，以及在潮流指標韓國時尚界冒起中、性價比高的大熱黑超品牌，總會找到心水的款式！

一秒小顏誇張菱角設計 CHANEL、Dior、LOEWE

星味十足的復古粗框熱度不減，今季Dior 的 Butterfly S2F 黑超以極具辨識度的蝴蝶形狀設計，粗邊膠框與柔和的漸變鏡片搭配，不僅帶來復古感，還能修飾臉型，讓輪廓更加立體。而LOEWE 的 Beveled Square呈現俐落方形框架設計，並在鏡腿處加入品牌 Anagram 標誌，既低調又充滿細節感。此外，CHANEL、BOTTEGA VENETA及 CELINE 都有推出粗框眼鏡， 全部$4,000以下即可入手，算是抵玩的入門飾品！

查詢： Dior、CHANEL、BOTTEGE VENETA、LOEWE、MYTHERESA

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