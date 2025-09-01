歷久不衰的小黑裙！進化版Little Black Dress掙脫經典設計框架 ，搖身成為了今季性感戰衣？

加入最愛專欄 收藏文章

不止一次，準備外出公幹如火如荼地收拾行李之際，主辦方才臨時通知：「晚宴需正裝出席！」在這種措手不及的情況下，要在穿得體面又以行李不增磅的大原則下，一件不佔空間、百搭又得體的小黑裙（Little Black Dress）永遠是救命法寶。

在時尚界歷久不衰的小黑裙，起源要追溯到1926年Coco Chanel 推出第一款及膝設計的小黑裙，一推出這條裙子後，不但徹底顛覆了當時女性只能穿著層層堆疊又繁複的維多利亞式服裝的傳統，還一舉將象徵哀悼的「不祥之色」的黑色翻紅為時尚代名詞。此後多得DIOR、Saint Laurent等不同年代的設計師，不斷注入創意的新靈魂。一路進化的小黑裙，即使設計再改變，靈魂始終保有簡潔、獨立風格。

穿得簡潔但從不簡單，今季強勢回歸的小黑裙以更加多元的面貌登上時尚舞台，意想不到在CHANEL時裝騷上竟會看到小黑裙不再端莊、帶點性感佻皮設計：深 V 領、鏤空設計、堆疊薄紗解構腰線，大膽採用透視喱士、金屬光澤布料與立體刺繡，隱隱約約透露的肌膚創造出交疊層次感，讓小黑裙擺脫了深入民心的端莊形象，顯得年輕性感而不俗氣之餘，一樣登得上大場面、應對各種不同的場合。

華麗轉型後的CHANEL 小黑裙雖然令人心動，但兩萬起跳的入門價格，對大多數人而言仍是難以輕易入手的奢侈投資。還好市場上也有不少設計感與質感兼備的「平替版」選擇，不必砸重金，也能擁有專屬的小黑裙風格。來自日本的 RIM.ARK，由時尚女博主 Mari Nakamura 於 2016 年創立，品牌剛於25SS就以小黑裙為主角，推出全新的「Black Dress」系列，細節處卻藏著巧思與質感。RIM.ARK 的設計不走浮誇路線，卻特別強調剪裁與比例。採用針織、絲絨、喱士、Cashmere 等多種質感布料交錯搭配，既保有穿著的舒適度，又能營造層次感。設計上也不乏大露背、小低胸等性感元素，但透過流暢線條與俐落剪裁，成功拉長身形比例，即使是身材嬌小的女生也能穿出高挑感，難得定價頗親民，千多二千港幣已可入手，值得買一條來看門口。

查詢：CHANEL、RIM.ARK







