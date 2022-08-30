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最近百無聊賴，便走到上環荷里活道探訪一些行家朋友，順道去華樂冰室嘆一杯久違了的冰凍檸檬茶。其中一位行家朋友一見我推門入舖，便急不及待拿出一件定窯瓜棱深裝碗，問我是真是假。

瓜棱深裝碗全器滿釉，覆燒，芒口包銀邊，象牙色白釉帶不明顯的淚痕，外壁無花紋，碗心刻幾條游魚。

行家朋友跟我說瓜棱深裝碗他十年八年前花了二十多萬買回來，在店舖放了很久也賣不出，最近託一位朋友送去日本的東京中央拍賣，估價約100,000港元，誰知流拍。

聽完他講的一番話，我將瓜棱深裝碗上手細看，過了良久，我才看出破綻。

鑑定高古瓷器真假，二、三十年前行之有效的那一套現在已行不通，尤其是對定窯而言。現代的造假者針對學者專家的盲點，在多方面作出改良，務求瞞天過海。一場沒有硝煙的戰爭，很久以前已悄然無聲地在學者專家和造假者之間展開！

拍賣行業有稽查仿品、把關之責。但拍賣行業人才凋零，「磚家」充斥，看見沒有來歷的定窯器，不知如何是好之下，唯有拒之門外。因此，出現於大拍的定窯器，幾乎毫不例外全是傳承有序的拍品，而估價亦往往高出市場價很多，因為真貨難求。

我已很久沒有買賣定窯器，原因是出現於大拍的定窯器，大部分我買不起，就算買得起的，亦沒有水位。出現於二級和私人市場的定窯器大部分是高仿，偶然出現一件真品，貨主叫價往往與大拍的成交價看齊。正是食之無味，棄之可惜！

網絡上很多教人鑑定宋代定窯的文章，講來講去的是白胎要薄、白釉要如象牙色、要有淚痕、要看到竹絲擦痕等等，全是紙上談兵，讀者如根據網上專家傳授的所謂鑑定秘笈，在私人或拍賣市場横衝直撞，購藏宋代定窯器，我可以寫包單，結果是輸死多過病死，絕無例外！

網上專家知道的，專業造假者不可能不知道。你要看純白胎、薄器壁、象牙白釉、淚痕、竹絲擦痕等等，專業造假者全部無料奉送。既然造假技術那麽高，依賴熱釋光檢測TL analysis是否可行？答案是否定的。專業造假者和騙子已一早攻破熱釋光檢測這一道收藏家和拍賣行業的最後防線。正是水能載舟，亦能覆舟！

那麽，正的一方是不是就此輸了這一場沒有硝煙的戰爭？我一直認為目鑑才是王道。目鑑的意思就是僅憑眼力便可分辨古董文物的真假。眼力又是如何煉成的？眼力就是基本的古董文物知識加上實戰所累積的經驗。

痛過才會刻骨銘心這一句說話的意思是一個收藏家、行家沒有買錯過仿品，不可能掌握到目鑑的技術，亦不可能涅槃重生！

鑑定一件宋代定窯器，有幾點一定要留意：盤、碗、碟、尊、瓶等等的線條，尤其是轉折處，是否符合宋代美學的標準，亦即是說線條是否暢順、優雅。第二點要留意花紋的刀工是否俐落，毫無阻滯。第三要看歲月的痕迹。我時常講歲月的痕迹，我相信很多讀者一頭霧水、不知所云！

宋代的瓷器，一般都是出土器物，如汝窯器的傳世品絕無僅有。出土器物總有土沁、皮殼（包漿）、寶光、自然的花痕。目鑑就是從線條、刀工、歲月的痕迹這三方面落手，哪一樣不符合標準，便可放棄。

搞鑑定，從書本上學到的知識，只是皮毛。有興趣搞收藏的讀者總要身體力行，多看多上手，才會心領神會。

最後不能不提的是，要充分了解定窯，一定要細讀河北曲陽定窯廢窯址的詳細發掘報告。







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