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疫情期間，很多拍賣行都搞網上拍賣，蘇記、佳記亦不例外。

大型拍賣行搞網上拍賣，因為有足夠場地舉辨預展，令到潛在買家可以先看貨，後落標。小型拍賣行受場地所限，很少舉辨預展，網上拍賣的拍品只能在網上觀看。潛在買家看不到實物，只能依賴拍賣行的電子圖錄和狀態報告，落標的意欲當然大打折扣，但凡事總有例外。

最近一間上市的二線拍賣行搞網上拍賣，拍品之中有一件特別引人注目，不是因為它特別美或來源特別顯赫，而是它特別昂貴！

網上拍賣，誰人落標，除了拍賣行，沒有其他人知道。那麽，拍賣行可不可以暗中落標，將標價Bid price推高，令到後來落標的潛在買家買貴貨？答案是：當然可以！

對於這一間上市的二線拍賣行，我除了心存顧忌，亦永遠以最大的懷疑態度看它的拍品，原因是它一直以來假貨太多，明顯是假拍的操作亦不少。

最近一位在美國的行家說在上市的二線拍賣行的網上拍賣，一支「隋代白釉梅瓶」當前的標價是185,000,000日圓，當會打破隋代白釉器的拍賣記錄。

這位美國行家心存厚道，看破不說破、不擋人財路，令人欣賞！

隋代國祚短暫，只得兩代。繼北朝白釉器而創燒的純白釉器是後來唐代邢窯、宋代定窯的先驅，在古代陶瓷史的地位毋庸置疑。

隋代享國三十七年（581-618AD），歷經隋文帝、隋煬帝兩朝，因此出土的白釉器物並不常見，尤其是梅瓶這種器型。

隋代的白釉器，以杯為大宗。2009年3月19日紐約佳士得拍賣一隻隋代白釉杯，估價20,000-30,000美元，最終以20,000美元成交。同一隻杯於2021年9月22日在紐約蘇富比再次上拍，估價6,000-8,000美元，最終以驚人的842,800美元成交，12年升值40倍有多！

2002年，一支隋代白釉水注在倫敦蘇富比上拍，最終以210,000英鎊成交，揭開隋代白釉器價格上揚的序幕。

隋代白釉杯的拍賣，最早可追溯至2001年紐約佳士得秋拍。當年的成交價只是7,638美元。當然，從器型和狀態上看，這一隻與以上述以842,800美元成交的那一隻不可同日而語。

我一直認為隋代白釉杯只是很普通的古董文物，拍出842,800美元是一個顛價。我相信將來不會再出現。

現代資訊發達，我知道的，上市的二線拍賣行不可能不知道。既然一隻小小的隋代白釉杯可以842,800美元成交，一支大型隋代白釉梅瓶的價值肯定超過842,800美元，對不對？

如果這樣想，肯定是錯得離譜。隋代白釉杯842,800美元的成交價，包含很多不為人知的因素，並非一個正常價或市價。如以這個成交價作為隋代白釉器的市場價格指標，購藏隋代白釉器，將來除非不釋出，否則一定輸錢。

上市的二線拍賣行的網上拍賣，操作空間特別大，暗中頂價的機會特別多、搞假拍的機會亦不少。一支隋代白釉梅瓶因此不可能以低價或市價成交。因此，最終以218,300,000日圓，約12,000,000港元成交，看似理所當然。

但是拍品没有來源，亦没有拍賣記錄可供參考。横空出世、不知真假的高古瓷以218,300,000日圓成交，我認為這個成交價比842,800美元的顛價更顛，不足為信！







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