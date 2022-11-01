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坊間有這樣流傳很久的說話：你跟誰人有仇，就叫他開酒樓！那麽，叫人開拍賣行，是否又是與他有仇？

在香港古董商的圈子，最近有不少行家不安於現狀，竟然想到開拍賣行。

拍賣行業靠甚麽生存、賺錢是眾人皆知的事，主要靠拍品成交之後買賣雙方的佣金。要成功舉辦一場拍賣會，第一樣要做的事是徵集拍品。對名氣不夠大的新晉拍賣行來說，徵集拍品是一大難題，因為大價錢、有顯赫來源的古董文物幾乎全部流向龍頭拍賣行，剩下來可以拍賣的普通貨色，爭著拍賣的拍賣行又何止一間！

在全盛時期，中國大陸的拍賣行超過1,000間，大部分混水摸魚幾年之後，全部倒閉，碩果僅存的也只是表面風光，其實是慘淡經營！

有質素的古董文物徵集不到，不少拍賣行選擇走邪路，拍賣一些古靈精怪的古董文物，二、三線拍賣行大都如是，上市的拍賣行亦如是！

另一類人開一間拍賣行拍賣自己店鋪和行家的存貨。這些拍品就算質素過得去，也有貨源短缺的一天，到時何以為繼？

更有一類拍賣行甚麽都不拍，只拍假得離譜的大假貨。這類拍賣行好像打開門做生意，其實它只有一個任務：幫客戶洗錢。早前，有看見疑似以拍賣之名，卻以洗錢為實的拍賣行。這拍賣行的拍品全部不標示年代，即是甚麽意思？姜太公釣魚，願者上釣？

但不少水魚都識路，不會盲樁椿游過去，任由它劏來吃。這種格局明眼人雙眼一瞟，便知不是洗錢，便是等水魚上釣！

最近走過上環荷里活道時，一位行家朋友把我拉住，問我有沒有興趣走去附近看看香港行家新開的拍賣行的拍品。我打聽誰人所開，聽完之後，我答不想浪費時間，寧願去華樂冰室嘆一杯凍檸茶！

行家朋友說的香港行家，不是大蠱惑便是不學無術之輩，可以搞出甚麽名堂？

不計香港古董大鱷在北京搞的微拍賣，香港行家開的拍賣行只有兩間。「大唐」因為種種原因已淡出拍賣市場。「華輝」亦因為貨源問題而大傷腦筋。在這樣的時勢、市道之下，幾個行家還埋股開拍賣行，我看無非是想過過老總癮！

在香港搞拍賣行有不為外行人知的限制。出土兼沒有來源的古董文物，例如古代青銅器、唐三彩、陶俑等不能拍，否則便會惹來大陸公安追贓。明清官窯、頂級高古瓷想拍而拍不到，因為明清官窯、頂級高古瓷藏家不會將藏品送去三線拍賣行，只會送去龍頭拍賣行拍賣。

就算貨源沒有問題，客源亦是一大關鍵。以我所知，真正有錢的藏家從來不會踏足三線拍賣行搞的拍賣會，原因是無寶可尋、無貨可買，餘下的藏家不是想在小拍食仙丹，便是只有能力買普通貨色。

疫情之前，「大唐」的主要客源是大陸藏家。疫情期間，大陸藏家絕迹。在可見的將來，大陸藏家來港不易，就算再有錢也不能來香港花。香港二、三線拍賣行業將會進入另一個寒冬，將是無可避免的事。

最後亦是最重要的是人才。一間拍賣行最值錢的資産不是硬件，而是真正懂行的人才。懂行就是懂得分辨古董文物的真假和市價，否則便會如外國不少小型拍賣行一樣糊塗，將真的看成假，把假的標示成真！以我所見，香港拍賣行業嚴重缺乏懂行的拍賣人才。幾個似懂非懂的行家埋堆搞拍賣行，我還是那句說話：搞不出甚麽名堂！

在這樣的時勢、市道，花少少錢開一間拍賣行過過老總癮無傷大雅。過得一、兩年，當蝕錢蝕到入肉時，便知除了龍頭大行可以生存、賺錢之外，搞一間拍賣行，其實是死路一條！







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