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最近走過上環荷里活道時碰到一位同行，他問我有没有興趣跟他一起去上環永安中心參觀中國近代書畫預展，我回答說没有興趣，正在忙於找舊手錶零件，恕難奉陪。

對於這一間二線拍賣行，我從來都没有好感。任何時候上它的官網瀏覽一下拍品，便可以發現大量假拍品，以下三件只是滄海一粟。

一件一眼假或者是高仿流入拍賣會只有兩個原因：一是拍賣行的所謂專家學藝不精：二是拍賣行不道德，拍賣自己的假貨！

現在的拍賣，大部分是網拍，就算是現場拍賣，二、三線拍賣行舉辦的拍賣會，其拍品不是老普，便是假貨，完全引不起我參觀預展和出席拍賣會的興趣。

出席大拍預展和拍賣會的人，有些是潛在買家，有些是純粹上手拍品學藝，更多的是看看名人、名媛，亮亮相To see and to be seen！一直以來出席這些場合、打扮得特別花枝招展的女人，不少是交際花和小明星，目的不是參觀拍品，而是對衣著光鮮、手戴名錶的男士上下打量，找機會搭訕。另一邊廂，不少腳踏一雙「紐巴倫」New Barlun的大媽大叔大聲喧嘩、目中無人，構成一幅奇異的場景！

二、三線拍賣行舉辦的預展、拍賣會，除了見不到交際花和小明星之外，亦見不到大買家，只見到「心懷不軌」，妄想食仙丹的藏友和拍賣行請回來充撑場面的「戲子」。

一部分二、三線拍賣行慘淡經營，是因為名氣不夠響亮，吸引不到高質素的拍品和資深的買家；另一部分二、三線拍賣行舉辦的拍賣會假貨充斥，當然更吸引不到有意搞收藏的藏友。

當一間拍賣行的拍賣會長年累月充斥假拍品時，聰明的做法是敬鬼神而遠之，不要挑戰自己的眼力，因為那些拍賣會除了陷阱處處之外，亦不會見到值得收藏的古董文物，遑論食到仙丹。

香港的二、三線拍賣行，除了一間半間似模似樣之外，其餘的都是在混水摸魚。我間接認識的一個拍賣行老闆，十多二十年來只靠拍假一招便賺到盤滿缽滿。拍假有兩個目的：一是劏客；二是幫客人洗錢。聽行家朋友講，拍賣行老闆曾豪氣地說除了殺人放火，其餘甚麽生意也敢做！

是的，殺頭的生意都有人做，何况賣賣假古董、幫客人洗洗錢！

既然拍賣生意如此難做，二、三線拍賣行又如何生存？以我所見，大部分拍假，因為拍賣老普，幾乎連皮費也賺不到。

拍假也有兩個層次：一是明目張膽拍賣大假貨；二是拍賣高仿。高仿是相對大假貨而言，在真正的專家和資深收藏家眼中，高仿其實也是低仿。

大價錢的真正高仿，即是像真度超過百份之九十五的高仿，不會出現於小拍，因為估價太低，没有人會相信；估價適中，二、三線拍賣行卻没有這類買家。頂級的高仿，因此只會出現於大拍。道理很簡單，因為大拍賣行資源充足、講故事能力強、錢多人傻的潛在買家特別多之故。

拍假是不是一定賺大錢？那又未必！現在是電子時代，資訊發達，訊息傳播的速度特別快，大假貨容易被踢爆、吐槽，成功拍出的機會再没有以前那麽高了。

最後，我想給有意搞收藏的讀者一點意見：不要高估自己的眼力，真正的高仿，甚至資深收藏家和古董商也很難看得出！







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