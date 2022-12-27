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孫殿英是民國初年的軍閥，一生没有甚麽大作為，唯一令人記得他的事蹟是盗掘了慈禧和乾隆帝陵墓的珍寶，而被稱為「東陵大盜」。



據歷史記載「1928年6月，軍閥孫殿英藉演習之名，率其部下對慈禧的菩陀峪定東陵和乾隆帝的裕陵進行大規模盜掘。盜墓者將定東陵內的珍寶洗劫一空，甚至連慈禧口中所含的一粒大如雞蛋的夜明珠都被挖走，此案即是轟動全國的「東陵事件」（即「清東陵盜寶案」）。雖在清皇室遺族呼籲下，民國政府即派員調查此事。但孫殿英對外宣稱是報祖上孫承宗之仇，並將其中部分盜取之寶，賄賂蔣宋美齡、孔祥熙等人，案件查辦結果最終還是不了了之。寓居天津之清遜帝溥儀只得派人將挖出之慈禧遺骨另重新殮葬，後來溥儀於其回憶錄中提及，慈禧太后之口含夜明珠被盜並改餽贈給某位民初權貴夫人（暗指蔣宋美齡）一事，讓他久久耿耿於懷。」



「1928年，乾隆去世近一百三十年後，軍閥孫殿英看準了乾隆帝陵墓及慈禧太后陵墓的珍貴財寶，藉演習之名，率其部下盜掘乾隆帝及慈禧太后之陵墓。士兵為得棺內珠寶，將乾隆梓棺劈開並大肆搜掠，乾隆帝后遺骸四散在地，情況奇慘；及後溥儀派人前往收拾，亦只能找回部分遺骸，勉強砌回主體，並將帝后遺骸合葬一棺，重新行葬。」



孫殿英當年盗掘了甚麽國寶，歷史沒有記載，因此沒有人知道，唯一可考的是慈禧口中所含的夜明珠。夜明珠在清代還值一點銀兩，在現代已不值錢了。



據行方介紹「源於清東陵乾隆地宮國寶的『清乾隆青白玉描金刻御製詩座屏』是清朝重臣關槐贈送給乾隆皇帝壽誕之禮，但沁色甚多令齋主意外，因為乾隆的玉器基本沒有出土痕跡。透過歷史學者請益，查核歷史竟是西元1928年孫殿英盜取清東陵時失竊之物。」歷史學者是誰，他的說話有根據嗎？



關槐是乾隆時代的山水畫家，最高的官職是從二品的禮部侍郎。他的長官禮部尚書紀曉嵐，曾任《四庫全書》總纂修官，諡文達，才是乾隆朝的重臣！關槐將乾隆的詩刻在一件青白玉座屏背後是僭越，身為禮部侍郎的關槐不可能不識。最得體的壽禮其實是關槐自己所畫的山水畫。說「清乾隆青白玉描金刻御製詩座屏」是乾隆的陪葬品更是無稽。乾隆生前擁有的珍貴古董文物不知凡幾，輪不到一個從二品的臣子送的普通壽禮！



關槐有没有贈送「青白玉描金刻御製詩座屏」給乾隆作為壽誕之禮，可查《清宮內務府檔案》。行方没有提出相關證據，令人不禁懷疑根本是子虛烏有之事。



在清代，臣子送壽禮給皇帝送得最多的是各式各樣的如意。送座屏不是没有，但最低限度也選用上好的羊脂白玉作為玉材。刻在座屏背後的兩首御制詩一定可以在《乾隆御制詩文集》找得到，但不足以證明「清乾隆青白玉描金刻御製詩座屏」是乾隆陪葬之物。



〈鄒一桂松梅〉花終色也梅偏潔，樹縱林然松獨蒼。乍看傳神已瀟灑，徐思寓意不尋常。



〈鄒一桂梅竹〉碧琳竹與粉珠梅，著壁多時謝别裁。尋詠睪然緬江左，平安春信早傳来。



至於青白玉座屏的土沁，可以是自然形成，也可以是人為。



據歷史學者講述：「清東陵是乾隆在位時命工匠修建，在當時就已經有漏水。但在1928年孫殿英盜墓時，發現淹水且乾隆棺槨擋在墓室門前，學者考證，地宮季節性淹水已經非常久的時間，曾經淹至兩米深，所以棺槨曾漂浮水中移至墓室門口，而文物大部分都泡在灰漿裡，乾隆生前珍惜藝術品又加上此座屏是大臣壽誕之禮，應是一同陪葬，其沁色特徵相信是地宮灰漿長期浸泡的緣故。」



帝陵可不是普通人的陵墓，何來大量灰土與水混成灰漿？



棺槨都是金絲楠木所製，既厚且重，何以在墓室内漂浮水中？



刻上乾隆御制詩的文物最近十年八年，大量出現於拍賣會，以玉如意、玉山子、玉座屏和其他玉器為大宗。我是完全不相信它們是真品的。



可以配得上乾隆御制詩的古董文物，其本身一定是貴重非凡，不會是常見之物，如台北國立故宮博物院藏的「北宋汝窯青瓷水仙盆」，才是信而有徵刻上乾隆御制詩的古董文物。其餘刻上乾隆御制詩的古董文物，還是小心為妙！











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