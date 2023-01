加入最愛專欄 收藏文章

很久以前,我带兒子去位於中環半山的羅桂祥茶道博物館,參觀館藏的「北宋汝窯筆洗」。兒子問我為何筆洗的底部沒有釉,露出大片胎土。我回答說底部本來刻了一首乾隆御製詩,後來可能因為政治問題,乾隆御製詩被物主磨掉,筆洗才會如現在的樣子,露出本來的胎色。

眾所周知,刻上「塗鴉男」乾隆御製詩的古董文物是拍場的寵兒,因此不少騙子千方百計將乾隆御製詩刻在新或舊的古董文物上,魚目混珠,希望賣得好價錢。

拍賣行本來有把關之責,拒收委託乾隆御製詩的古董文物,但以我所見,不少這類不三不四的古董文物,竟然出現於龍頭拍賣行的拍場,亦竟然有不少錢多人傻的買家爭相競拍,令到貨主和拍賣行笑不攏咀!

中貿聖佳於12月31日-1月1日在杭州拍賣一支「乾隆御題宋官窯貫耳方壺」,估價8,000,000-12,000,000人民幣。

行方給出的基本信息如下:

來源:

1.清宮舊藏,乾隆禦鑑御題;“乾隆乙未(1775年)春月御題”,鈐刻“比德”印款。

2.艾弗瑞‧克拉克伉儷(Mr & Mrs. Alfred Clark,約1930年代至1970年代)舊藏。

3.倫敦蘇富比,1975年3月25日,編號110。

4.倫敦Eskenazi舊藏。

5.紐約Earl and Irene Morse Collection舊藏。

展覽:

1.《Arts de la Chine Anciennes》橘園博物館,巴黎,1937年,編號 496。

2.《Ju and Kuan Wares-Imperial Wares of the Sung Dynasty Related Wares and Derivatives of Later Date》,東方陶瓷學會,倫敦,1952年11月12日至12月13 日,編號73。

拍品傳承有序,是真品理應不可質疑,但它是不是南宋官窯、貨主是誰、出自何處、這麽一件重器為甚麼送去中貿聖佳,而不是送去國際大拍賣行拍賣,引起我的懷疑!

查1975年蘇富比的拍賣目錄,當時的拍品高4吋(10厘米),與中貿聖佳的拍品11.4厘米相差1.4厘米;目錄指出拍品口沿有修理,中貿聖佳的電子圖錄沒有提及。這些小瑕疵不足以證明它們不是同一件東西!

蘇富比的拍賣目錄提到當時的拍品底部刻有一首乾隆御製詩,但是不是與今次拍品的乾隆御製詩一模一樣,因沒有當年的照片可資比較,無從得知。

根據傳承記錄,上手的物主是Earl and Irene Morse Collection,他們的藏品大部分送去蘇富比或佳士得拍賣,因此送去中貿聖佳拍賣的可能是零!

我翻查拍賣記錄,2009年 9 月15日,紐約佳士得的Arthur M. Sackler專場拍賣一支” A RARE AND IMPORTANT IMPERIALLY INSCRIBED GUAN-TYPE FACETED VASE, FANGHU”, 估價200,000-300,000美元,最終以218,500美元成交。紐約佳士得當時對拍品的斷代是明末清初。提供的來源、展覽信息跟中貿聖佳提供的一模一樣,明顯是同一件東西!

換句話說,乾隆、東方陶瓷學會、蘇富比全部擺了烏龍,誤將明末清初的仿宋代官窯貫耳瓶看成南宋官窯貫耳瓶,直至2009年才由紐約佳士得撥亂反正!幾十年前人們對南宋官窯的認識有限,遑論二百多年前的乾隆年代,擺烏龍是可以理解,亦可以接受的!

中貿聖佳將一支明末清初的仿宋代官窯貫耳瓶以南宋官窯貫耳瓶上拍,不提供2009年 9 月15日,紐約佳士得的拍賣成交記錄,算不算是一種欺詐行為?大象世界推波助瀾,找出數十年前東方陶瓷學會的展覽圖錄、蘇富比的拍賣目錄、台北故宮類似的館藏品,意圖證明拍品便是南宋官窯貫耳瓶,卻恊助隱瞒佳士得的拍賣成交記錄,算不算沒有道德,看他的推介文章會不會隨時中伏?

疑點利益歸於被告。拍品會不會其實是南宋官窯貫耳瓶,當年佳士得錯誤斷代,將南宋官窯貫耳瓶斷代為明末清初?

拍品沒有紫口、胎色太淺、青釉太嫩,明顯不是宋代官窯,我因此認為紐約佳士得的斷代是對的!

拍品以8,000,000起拍,最終由錢多人傻的買家接貨還是流拍,我拭目以待!

鏈結參考:

1. http://cn.51bidlive.com/Item/7431630

2. https://mp.weixin.qq.com/s/F7BttfvUAqltlQBbrlw8_w

3. https://www.christies.com/en/lot/lot-5233683







加息周期唔使急,最緊要定!各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇