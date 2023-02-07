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拍賣會可看的地方甚多，例如拍賣師手舞足蹈、七情上面的表演、出席拍賣會的吃瓜群眾為天價成交的拍品歡呼鼓掌，分享不知名賣家的喜悦、買家成功競拍後不可一世的嘴臉等等，都是值得抽空出席一看的免費娛樂！

出席拍賣會的人之中有不少閒人，他們既不是買家，也不是賣家，唯一目的是亮亮相，讓人知道他們尚在人間，而且生活得很好，有餘錢和空閒到拍賣會逛逛，見見老朋友、跟拍賣行的高層打打招呼；有些打扮得花枝招展、濃裝豔抹，目的不言而喻；有些是純粹學藝，享用免費茶點。

拍賣師是拍賣會的主角。一場拍賣會是否成功，除了要看拍品的質素，還要看拍賣師控制場内氣氛的能耐。優秀的拍賣師眼望四方、喊價清晰，就算出現「吊燈喊價」Chandelier bid的情况，也非常自然，非一般吃瓜群眾可以看得出；低劣的拍賣師一味低頭看《標書》、自說自話，既控制不了現場氣氛，也擺弄不了買家的情緒。更有甚者望著空氣喊價，令人啼笑皆非！

拍賣會的拍品一般都有底價Reserve，即是說買家出價低過底價，拍賣師有權收回拍品Bought in，亦即是流拍或流標。底價是拍賣行和賣家同共商議的結果，不公開、不透明，但無良的拍賣行將拍品的底價透露給相熟的買家，形成對賣家不公平的現象。

另一種拍賣會的拍品没有底價，但亦有真有假。真的無底價拍賣會，如香港欖勿兄弟拍賣行舉辨的拍賣會，拍品一般都是政府充公的貨物，或是債權人根據法庭命令送拍的欠債人財物。這些拍品在一般情况下，只要有人出價便成交，這就造就一班「拍場老鼠」圍標，將成交價壓低，之後再分配利益。

藝術品的無底價拍賣，一般都是虛有其名，用100港元永遠買不到價值10,000港元的拍品，因為一件拍品成交與否，完全操控在拍賣師手裏。當他察覺有人圍標壓價，他便會施展「吊燈喊價」大法，務求令到拍品不會以超低價拍出。這一招是口中無劍（底價），心中有劍（底價）！

無底價拍品一般都是四四六六的貨色，不是老普、有嚴重瑕疵，便是仿品。這個道理大部分人都明白。正經八百、開門見山、比較值錢的拍品只會在正規的拍賣會出現，不會以無底價拍賣出現人前。

不懂行而天真的買家看到無底價拍賣，心情雀躍，以為是食仙丹（檢漏）的大好時機，實情是不是這樣？

美國奧克里奇拍賣公司Oakridge Auction Gallery將會於2023年2月8日舉辨一場中國古董無底價拍賣會，兩個專場的拍品共314件之多，其中中國古代玉器、瓷器佔162件，有興趣的藏友可以上官網瀏覽一下，說不定會發現一、兩件仙丹！

我懷著興奮的心情上網看了一下，突然感覺歲月催人老、眼力大不如前，很多拍品我看著看著，竟然一頭霧水，不知是真是假！我心想，花三兩百美刀買一件白玉雕件，就算是現代工藝品，也物有所值！我心又想，跟我一樣盲樁樁拍貨的人會不會很多，出價三兩百美刀買得到嗎，令我的心情非常糾結！

瓷器又如何？花幾千美刀買一件雍正官窯或龍泉雙魚折沿洗化算不化算？拍品是真的會不會輪到我冷手執個熱煎堆，如是假的豈不是老貓燒鬚？又再次令我的心情非常糾結！

網拍真是太傷神！







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