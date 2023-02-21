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2003年4月30日香港蘇富比舉辦一場春季拍賣會，一件「清乾隆御製玉雕快雪時晴帖插屏」上拍。插屏一面勾勒摹刻《快雪時晴帖》，但並沒有將法書上的印章一一摹刻，僅刻了「三希堂」、「乾隆御玩」、「內府圖書」三方印璽。

現存台北故宫博物院之《快雪時晴帖》為書聖王羲之傳世之神品，其全文雖只二十八字，卻被古人譽為「天下法書第一」。乾隆更稱之「神乎技矣」，堪稱「天下無雙，古今鮮對」。乾隆十一年，他命工匠在養心殿西暖閣開闢小室，將《快雪時晴帖》與王獻之《中秋帖》和王珣《伯遠帖》藏於其中，並賜名為「三希堂」。記曰：「王右軍快雪時晴帖，為千古妙跡，收入大內養心殿有年矣。予幾暇臨仿，不止數十百過，而愛玩未已。因合子敬中秋，元琳伯遠二帖，貯之溫室中，顏曰三希堂，以志希世神物，非尋常什襲可並云」。其中《快雪時晴帖》更是三希之首。乾隆每開卷賞閱，臨摹賞玩，自然愛不釋手，多次為其題跋，更鈐璽印多達170餘方。其後每逢瑞雪初降，乾隆皇帝更會專門題瑞雪詩於冊上，直至其八十三歲高齡，目力昏眵，依然屬命內廷侍奉董誥、梁詩正等人代題。足見其喜愛之深。

2023年2月，北京保利舉辦一場「禹貢——中國古美術的千年之旅」專場，其中一件拍品「清乾隆御製青白玉王羲之《快雪時晴帖》屏」，估價10,000,000-20,000,000人民幣。我以為是2003年4月30日香港蘇富比的拍品「清乾隆御製玉雕快雪時晴帖插屏」重拍，原來是閙出雙胞胎，真是有趣得很！

北京保利指拍品來自法國重要私人收藏，但沒有提供詳盡的資料，因此並不可信！

國之重器竟然沒有可以查核的來源、出版記錄，即是橫空出世，買家便要小心！

2021年北京保利春拍，一件「御製青白玉填金王獻之《中秋帖》暨《洛神賦十三行》插屏」以28,175,000人民幣成交。此拍品除了曾經於2009年5月31日以18,480,000人民幣成交的拍賣記錄之外，亦沒有可追遡之來源和出版記錄！

據說「乾隆皇帝一直熱衷於將自己喜愛的書畫名品鐫刻在玉器之上，故宮博物院所藏之『大禹治水圖玉山』、『秋山行旅圖玉山』、『桐蔭仕女圖玉山』等陳設皆以清宮舊藏之宋元畫卷為藍本。而歷代諸多書法名篇也都被琢刻在玉器之上，如《淳化閣帖》、《玉枕蘭亭》、《洛神賦十三行》等。乾隆十八年的《清宮內務府造辦處檔案》中也有將三希書法刻製成玉冊的明確記載。作為三希之首的《快雪時晴帖》，我們在乾隆皇帝的題跋中也能發現它與宮廷玉雕藝術結合的佐證。乾隆十四年他曾題註：『己巳臘日雪後乘興縮臨此帖一過，命朱採刻於姚宗仁所製玩鵝玉器，亦一佳話也』。」

玉冊不同於插屏！《清宮內務府造辦處檔案》並沒有明確記載乾隆命令內務府造辦處工匠將王獻之《中秋帖》暨《洛神賦十三行》、王羲之《快雪時晴帖》雕刻在青玉插屏之上。乾隆自己的《仿倪雲林疏林亭子圖》亦沒有明確記載乾隆命令內務府造辦處工匠將其雕刻在《快雪時晴帖》青玉插屏的背面，但卻明確記載命朱採將《快雪時晴帖》二十八字刻於姚宗仁所製玩鵝玉器，如此而已！

世上並没有時光隧道，今人没法回到過去問問乾隆香港蘇富比拍賣的「清乾隆御製玉雕《快雪時晴帖》插屏」、北京保利拍賣的「清乾隆御製王獻之《中秋帖》暨《洛神賦十三行》」及「清乾隆御製王羲之《快雪時晴帖》青玉插屏」究竟熟真熟假，只可憑蛛絲馬跡作出合乎邏輯的推論！

「王獻之《中秋帖》暨《洛神賦十三行》青玉插屏」、「王羲之《快雪時晴帖》青玉插屏」相繼出現於北京保利的拍賣會。「王珣《伯遠帖》青玉插屏」將會何時出現於北京保利的拍賣會？我拭目以待！







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