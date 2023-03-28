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拍賣行業在有意無意之間，將拍品偽託某歷史人物、名人所藏、所繪、所製的宣傳技倆多不勝數。遠的有拍賣行將一幅油畫學生所繪的裸女像，偽託徐悲鴻為其夫人所繪，拍賣行還找來徐的兒子為拍品背書，證實是其父親親手所繪。這一番操作，目的不言而喻；近的有拍賣行將偽造的信札訛稱張愛玲親筆信札、後刻乾隆詩的玉山子、玉如意、玉插屏偽託乾隆御製之物等等。

拍賣行資源充沛、專家眾多，如要認真查證拍品的來源、出處，不可能找不到。拍賣行看似馬虎從事，其實是利用本身的名氣、優勢，訛騙錢多人傻的買家！

慈禧這個女人，除了1900年八國聯軍攻入北京時倉皇逃去西安避禍、偶爾回娘家探親外，一生自十六歲進宮後，從未踏出北京城半步，因此視野狹窄是必然的，再加上文化水平不高但大權在握，滿清王朝敗在她手裏，似有定數！

所謂慈禧墨寳出現在拍場的次數不多也不少，有些是她的閨密代筆，有些是今人偽託。但只要她的大名出現於一幅「壽」字書法上便可以賣錢，真是令人羡慕不已！

羡慕的對象不是慈禧，而是造假者。假得離譜的所謂慈禧書法也可以賣錢，真是財來自有方！

據野史記載，慈禧的座廁似大型痰盂，用黄金打造，內鋪滿香草辟味。但文物騙子卻跟我說慈禧的座廁是瓷器所造，由西安一家農民所藏，問我有没有興趣。

我常說没有文化的騙子不可怕。有點文化的騙子也不可怕！慈禧倉皇出逃，要帶座廁也帶一個黄金打造的吧，怎會带一個容易破碎的瓷器座廁！再者，慈禧在西安不是住在總督府邸便是住在巡撫府邸，不會住在農民家裏。文物騙子被清宫電視劇所惑，繼而將劇情「發揚光大」，令人哭笑不得！

名錶藏家都知道，百達翡麗Ref. 96腕錶傳世只有七枚，但最近卻出現了第八枚，由富藝斯Phillips拍賣。

行方宣稱，第八枚Ref. 96腕錶曾由末代皇帝溥儀所藏，在上世紀四十年代末，溥儀在前蘇聯被釋放回國時，將它贈送給精通漢語的蘇聯官員格奧爾基·佩爾米亞科夫Georgy Permyakov。

據說，第八枚Ref. 96腕錶於1937年經由一間巴黎零售商售出。當時溥儀身在中國東北地區的滿洲國做他的傀儡皇帝，不論是購買還是接受饋贈，可以接觸到西方世界名錶的機會微乎其微。

敲邊鼓的藝術媒體卻另有說法，指溥儀侄子毓嵒在回憶錄記載，末代皇帝在被遣返回國前夕，將這枚Ref. 96腕錶贈予佩爾米亞科夫，但没有展示毓嵒回憶錄的影印本，以證其事。

溥儀有大量照片傳世，但没有一張顯示他配戴Ref.96腕錶的照片傳世，藝術媒體的說法因此存疑。

Ref.96腕錶本身已是經典，乃是PP首枚配備Calatrava式錶殼的型號，配有日期、星期、月份全曆及月相顯示。拍品除非是百鳥歸巢錶Frankenwatch，如是原裝第八枚Ref. 96腕錶，號召力已足夠，藝術媒體實不用加插一段無從證實的故事為富藝斯敲邊鼓！清遜帝、傀儡皇帝的名聲，正如黑幫頭子黄金榮的名聲一樣，並不會為拍品添加很多的價值，拍賣行何必多此一舉！







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