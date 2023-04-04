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去年美國名古董商藍理捷J.J. Lally退休，紐約佳士得迫不及待，推出藍理捷專場，拍品共138件，118件成交，带給藍理捷1,600多萬美元的退休金。

我上網瀏覽過拍賣目錄，除了一支南宋官窯膽瓶，其餘都是普通貨色。拍品以高價成交，完全是因為藍理捷的名氣，尤其是兩塊汝窯系殘片。高達94,500美元的成交價更是令到古董商圈子十分驚訝！

眾所周知，宋代汝窯傳世品不足100件，汝窯殘器、殘片更是鳳毛麟角，但拍賣的兩塊卻絕非海內外孤品。拍品以94,500美元的高價成交，很明顯是因為藍理捷的名氣所致！

2018年香港佳士得拍賣一件北宋汝窯茶盞殘器，最終以5,635萬港元的高價成交！斷裂開六塊的北宋汝窯殘器也以高價成交，汝窯系殘片因此以94,500美元的高價成交，是否理所當然？

購藏殘器、殘片也有點講究。首先要注意的是來源。殘器、殘片是否來自古代廢窯是非常重要的，否則會跟錯「師父」學壞師！我不是講笑，殘器、殘片也有冒充的，而且還很多，例如冒充元青花、永宣青花、成化鬥彩、清三代珐琅彩、宋汝、宋官、宋定的殘器、殘片，叫價還非常之高。

第二點要注意的是殘器、殘片是否真。上世紀九十年代我買入大量龍泉窯、建窯殘片，價格便宜，一大盒數十塊殘片叫價只是幾千港元。踏入二十一世紀，殘器、殘片的價格暴升，有價有市，假的殘器、殘片便開始出現。我的一位醫生朋友便花了十數萬港元，買了幾塊元青花殘片，後來證實不到代！

購藏殘片，如是明清官窯器，以帶款字的為佳；如是宋代高古瓷，以帶圈足的為最好。每一個宋代窯口的修足刀法都不同，從中可見到胎色和學到不少宋瓷修足工藝的知識，對鑑定宋瓷的幫助，毋庸置疑。

古人有「縱有家財萬貫，不如鈞窯瓷一片」一說。這個說法雖有點誇張，但懂得從一塊殘片這個「啞巴師父」身上學到的鑑定知識，運用到實戰之中，雖不至带來千萬財富，但冤枉路走少了不少，時間不會浪費幾乎是肯定的。

中國大陸一間藝術媒體不停講撿漏、隨處都是大漏，但自己一件「漏」都没有撿著，好笑不好笑？撿漏不是靠吹，而是靠眼力、經驗！殘片便是培養眼力的最佳「啞巴師父」。我可以斷言，没有古董文物的相關知識、實戰經驗，一件「大漏」放在眼前，也會懵然不知！

扯遠了。如何知道一塊殘片是真是假？最佳的方法，或者說最省時省力的方法是替殘片做一次「熱釋光分析」TL Analysis。這個方法最低限度證實殘片是否到代。至於它是否出自心目中的窯口，「熱釋光分析」分辨不到，但可憑對古代瓷器的認知加以確認，因為每一種高古瓷和明清官窯的胎色、釉色、工藝都不同，不難分辨！

花錢為殘片做「熱釋光分析」這種「傻事」，環顧四周，只有上環荷里活道一位吳姓行家曾這樣做。他收藏的汝窯殘片均來自清涼寺廢窯，種類繁多，比藍理捷的收藏有過之而無不及。再加上不少殘片已經過「熱釋光分析」證實到代，因此可以說除了清涼寺汝瓷博物館以外，最完整的汝窯殘片收藏。

收筆前，讓我講一個殘片带來財富的故事。上世紀九十年代末，一位在澳門的行家搭通景德鎮的老窯工，將新出土的明成化鬥彩殘器、殘片全數買走，再以高價出售，賺了個盆滿砵滿，至今也令人津津樂道！

不要小觑一塊殘片，它带來的知識和財富，可以無窮無盡！







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