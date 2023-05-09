加入最愛專欄 收藏文章

繼天下第二把第一把黄花梨交椅相繼出現之後，黄花梨家具熱潮方興未艾，不少炒家天天提著燈籠，踏遍世界每一個旮旯尋找黄花梨家具仙丹，而剛好有一件出現在英國一間小型拍賣行。這下好了，強國炒家、台灣炒家、香港炒家、東南亞炒家蜂擁而至英國小型拍賣行，把預展會場擠得水洩不通，對拍品上下其手，是我預見必然會出現的場景！

5月24及25日，英國威立士拍賣行Woolley and Wallis連續兩天舉辦中國藝術專場，其中一件拍品是張岱題字的「十七世紀黃花梨牙轎式肩輿」，估價只是區區的10,000-20,000英鎊！

張岱（1597年－1689年）是明末清初的大名士，著作等身，是浙東四大史家之一。他最為人津津樂道的是他在《琅嬛文集·卷五·自為墓誌銘》的自述：「少為紈絝子弟，極愛繁華，好精舍，好美婢，好孌童，好鮮衣，好美食，好駿馬，好華燈，好煙火，好梨園，好鼓吹，好古董，好花鳥，兼以茶淫橘虐，書蠹詩魔。勞碌半生，皆成夢幻。」

一生愛美成癖的張岱在一張黃花梨牙轎式肩輿的背板上，因應肩輿上雕刻的景物題字，我認為一點都不奇怪。何況，張岱並非家傳户曉的歷史人物。黄面孔的人多數不識，遑論外國人，因此題字造假的可能性並不高。

題字曰：天明晨寒偕二童子隨行，其一抱琴，其一執壺至江邊。山水青綠江風景盛，舟少人稀飲氣之清畫江之謐，似與天地合而為一，此自達之意深為吾想。張岱。

肩輿是山行的工具，後來走平路也以它為代步工具，由兩人或多人用兩長竽穿過肩輿兩側的孔洞抬扛而行。現代的滑竿、軟兜便是由肩輿演變而來。歷史記載清初京官三品以上，在京乘四人肩輿，輿前有藤棍雙引喝道。四品自僉都御史以下，只乘二人肩輿，單引不喝道。皇帝乘坐肩輿轎子的時候是由8人或16人抬行，是皇帝在宮內往來時乘坐的代步工具。由此可見，肩輿不是平民百姓乘坐的出行工具，而是皇帝在宮內往來時乘坐的代步工具或高級官員出行時的代步工具，產量並不多，傳世的就更少！

記憶所及，黄花梨肩輿並没有在拍場出現過，遑論題字的黄花梨肩輿。唯一可以參考的是北京故宮博物院藏的黄花梨肩輿，但没有題字。

來源應該没有問題。拍品不知何年何月遠渡重洋，在荷蘭落腳，經過不知多少年月日之後，輾轉去到英國一間小型拍賣行，真是奇哉怪也！

人有不同的宿命，物件何嘗不是如此！

如此一件佳器，老外竟然不識寶，送去英國一間小型拍賣行拍賣，而不是送去龍頭大行。不過我相信這樣的一張黄花梨肩輿引來大批狂蜂浪蝶是必然的！物以罕為貴，何況拍品還有一位大名士的題字！

未來十年八載，我相信這一張黄花梨肩輿會不停出現於拍場。至於會不會被炒上一億港元，卻是難說得很！







etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多