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我真是孤陋寡聞，不知道中國油畫界四大金鋼（張曉剛、岳敏君、方力鈞、王廣義）被炒家稱為「元祖F4」，「新F4」則是曾梵志、劉小東、劉煒、劉野！

油畫界四大金剛銷聲匿跡之後，代之而起的是「新F4」，這是否表示舊的已是毫無市場價值，「新F4」獨領風騷？

我說中國油畫界四大金鋼銷聲匿跡可能有點誇大其詞，但四大金鋼的作品，尤其是岳敏君的「大口仔系列」最近幾年出現於大拍的次數没有以前那麽多，卻是鐵一般的事實，反映出不少炒家已移情別戀，將資金投放在「新F4」的作品上，令到持有「元祖F4」作品的炒家只能輕嘆一句「月是故鄉明！」

中國油畫家技藝是有的，冷軍便是其中一個代表人物，惟獨欠創意、世界觀！他們的作品大部分以政治隱喻作題材，如「大口仔系列」，油畫家自己不悶，大部分看官也悶出鳥來！

曾梵志的作品只是賣噱頭。他的作品來來去去就是「面具系列」，真是悶死人没命賠！

有藝術媒體譽他為千里馬，替畫廊和拍賣行業將他捧上天，真是令人莞爾！

一個油畫家成名，與他的技藝、創意無關，更與所謂獨具慧眼的伯樂無關，而是靠炒家、畫廊和拍賣行業吹捧！

曾梵志的《面具系列 2000 第3號》由文少勵家族（Manfred Ludwig Schoeni）一直收藏至今，將會在香港邦瀚斯上拍，估價15,000,000 - 25,000,000港元。

當代藝術還是當代偽術没有值多少錢這個說法，完全是願者上釣！一個南瓜可以賣6,254萬港元、一隻毫無創意的「蜘蛛」可以估值2.35億港元，還不是因為名氣和將來的升值空間带動！

曾梵志的另一幅作品「面具系列」作品《三年級一班 第2號》，亦是由文少勵家族一直收藏至今，估價只是區區的1,200,000 - 2,000,000港元。同樣是「面具系列」作品，多了一條老虎狗估價便多了一千多萬港元，同樣是令人莞爾！

曾梵志最大的噱頭作品《最后的晚餐》賣了180,000,000港元！我批評他剽竊了達芬奇的原創《The Last Supper》，可能他不同意，認為自己只是優化、再創作達芬奇的原創《The Last Supper》！

曾梵志剽竊其他藝術家的創意、構圖早有前科！看看以下的圖片便見分曉！

一個技藝平平、創意枯竭、只懂抄襲的油畫家是不是千里馬，買他畫作的人是不是伯樂，我不知道！我知道的是在藝術圈子，剽竊或抄襲是一大禁忌Taboo，因為藝術講究獨創性Originality！一個抄襲者Plagiarist的作品將來的升值空間，我認為有限！







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