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講到說好故事，世上没有一個行業比得上卧虎藏龍的拍賣行業！

拍賣行業的說故事高手，幻想力之豐富、編造故事之能力，令人嘆為觀止！例如被人拿來作臨時雨傘存放器的元青花釉裏紅罐、收藏在鞋盒裏的粉彩瓶、做燈座的粉彩橄欖瓶等等。這些故事引人入勝、充满傳奇色彩，令人不得不佩服！

講到聳人聽聞的故事，不得不提揑造的法鲁克國王的百達翡麗Ref. 1518、溥儀的百達翡麗Ref. 96QL。

法鲁克國王的百達翡麗Ref. 1518的傳奇故事，無論行方如何反駁，揑造來源這一個事實，基本上已塵埃落定，駁無可駁！

溥儀的百達翡麗Ref. 96QL最近上拍，只獲六位買家垂青，競價環節由3,100萬突然間跳到4,000萬港元，最終由這位志在必得的買家以4,885萬港元（連佣）收入囊中。

同款的百達翡麗Ref. 96QL，2002年在蘇富比曾經拍賣一隻，最終由百達翡麗廠方以200萬美元投得，現藏百達翡麗博物館。

一隻來源成謎、品相不佳、缺乏保養的百達翡麗Ref. 96QL以4,885萬港元（連佣）成交，「溥儀的百達翡麗」這個充满傳奇色彩的故事為行方帶來多少額外利潤？這一隻百達翡麗Ref. 96QL將來是否以「溥儀的百達翡麗」一直流傳下去？不得而知！

拍品有故事，無論如何荒誕、難以至信，拍賣行業為了提高成交價，一般都會照單全收！拍品没有故事，拍賣行業一是揑造故事，二是讓拍品赤裸上陣，以真面目示人！

講到史上最昂貴的十隻手錶，非百達翡麗和勞力士兩大品牌莫屬。香港佳士得最近舉辦了兩場名錶拍賣，共計268隻，其中一隻「百達翡麗，18K金雙錶冠世界時間腕錶，配24 小時顯示及北美洲地圖，掐絲琺瑯錶盤，型號2523J」的拍品，估價高達55,000,000 - 120,000,000港元，令人咋舌！

翻查名錶拍賣歷史，史上最昂貴的手錶是百達翡麗的Grandmaster Chime Ref. 5175，成交價超過31,000,000美元！

這一隻雙面、全手工製造、配置20種複雜功能的百達翡麗Grandmaster Chime Ref. 5175並非世上獨一無二。行方由2014年開始總共造了7隻。當然，這類限量版手錶並非有錢便可以買得到，因為行方會審視每一位申請購買者的身份地位，因此形成一個「賣家市場」Seller’s market，是國際大名牌才可以做得到！

有錢但没面或急不及待的人在一手市場買不到心頭好手錶，唯有在二手市埸滿足自己的慾望。這便解釋到名錶往往以難以置信的天價成交的原因！

香港佳士得的拍品百達翡麗Ref. 2523J也是限量版手錶，只得26隻面世，只有3隻黃金版本配置北美地圖、掐絲琺瑯錶盤，拍品是其中之一。

如此罕見、性能複雜，在1955年是劃時代創舉的雙錶冠世界時間手錶，估價高達55,000,000 - 120,000,000港元，雖令人咋舌，但也符合預期，從任何角度看也強過「溥儀的百達翡麗」！最終此錶以66,620,000港元成交。11年間升值差不多3倍！

拍賣市場就是這樣的，有人講故事促銷，有拍品卻赤裸裸以真面目示人！好的拍品其實不用講太多故事，原因是買家都不是傻的，不容易受騙。拍賣行業的短視和貪婪，只會令到自己的商譽受損。不過，當大部分拍賣行業的從業員都急攻近利、只爭朝夕，短視和貪婪一直延續下去，似是無可避免！







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