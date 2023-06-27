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之前談過埃及法魯克國王的百達翡麗Ref. 1518、溥儀的百達翡麗Ref. 96QL，今天要談的是中價錶歐米茄Omega初代Speedmaster Ref. 2915-1腕錶。

歐米茄Speedmaster雖然曾經六次參與美國太空總署NASA的登月任務，聲名大噪，但品牌的受重視程度及市場定位與百達翡麗、勞力士、寳璣等的相比較，仍然是小巫見大巫！

歐米茄是中價錶，市場定位在腕錶排行榜處於中游位置，不上也不下，是很多白領的心頭好。我的朋友之中亦有不少擁有一至兩隻歐米茄，我自己亦有一隻DE VILLE。

如此一個品牌的二手市場價格是炒不起的，因此更適合玩古董錶的普羅大眾，因為所費無幾，便可以過一過玩古董名錶的癮！

但凡事總有例外！2021年日內瓦富藝斯Phillips「名錶薈萃-日內瓦XIV」專場，一隻歐米茄Speedmaster竟然以3,115,500瑞士法朗（約26,600,000港元）成交。

一隻歐米茄Speedmaster以二千多萬港元成交，令到市場嘩然！這一隻原本估價80,000-120,000瑞士法朗的歐米茄Speedmaster，最終以估價的32倍成交，有何特別之處？

行方透露，拍品製造於1957年，型號為Ref. 2915-1 Speedmaster "Broad Arrow"，備「Broad Arrow」箭形指針及「Tropical」棕色錶盤。Ref. 2915-1 Speedmaster固然少見，但並非絕無僅有。箭形指針亦只是標準配置，不值多少錢，但原來賣點在「熱带」Tropical錶盤顏色！

行方指錶盤「經歲月洗禮後呈現出明亮的牛奶朱古力色調，錶盤及指針的發光物料，則演化成黃金色。」這樣的巧立名目也算是賣點，真是令人發噱！機芯Movement是Cal. 321，除了是第一款具備測速計（Tachymeter）的計時腕錶之外，没有其他特別之處。

這一隻歐米茄Speedmaster最近卻傳出醜聞！

機芯零件是否原裝，只要打開錶背、拆開機芯零件逐件檢查，便可知悉，但可能行方没有這樣做，或者没有專業技術這樣做，又或者為了業績、佣金選擇開一隻閉一隻眼，因為最近爆出拍品原來是「百鳥歸巢錶」Frankenstein watch！

怎樣才算是「百鳥歸巢錶」，換了幾粒螺絲算不算？我的理解是機芯發條及盒Mainspring and barrel、傳動裝置Motion works的齒輪Train of wheels、擒縱組件Escapement、擺輪及游絲Balance assembly and hairspring、無匙組件Keyless works、所有的橋板Cover plate及基板Main plate一定要原裝，因它們是機芯的重要組成部分，其餘的可以不用太過挑剔，因為一隻古董錶或多或少都換過一些零件，只要是原廠的便可以接受。

名錶拍品卻不同，買家買的是稀有Rarity、完整Integrity及原創Originality。如機芯換了不少零件，完整性受到破壞，當然是不太理想！

歐米茄Speedmaster拍品就是被發現機身、機芯換了不少零件，有些甚至不是原廠零件，而是自製零件！

一隻經過行方、廠方認證的Speedmaster拍品，竟然鬧出這樣的醜聞，行方、廠方的顏面何存？專家們是馬虎從事，還是為了提升歐米茄的市場定位而選擇開一隻閉一隻眼？

瑞士媒體作出調查報道後指Speedmaster拍品與之前在一手市場出現過的另一隻Speedmaster極為相似，尤其是「熱带」Tropical錶盤顏色，懷疑是同一隻Speedmaster，經過改頭換面之後以新面目在拍場亮相。

一隻原本索價50,000瑞士法朗也乏人問津的「百鳥歸巢」Speedmaster，最終以3,115,500瑞士法朗成交，原來牽涉三名已離職的歐米茄員工，他們分別來自品牌博物館，以及管理生產紀錄與維修資料的傳承部門Heritage Department。

歐米茄指「腕錶是以相當成熟的方式造假（sophisticated forgery）而成，不僅用上不同腕錶的原廠零件，部分零件更可能是特製而成」！

我聽到之後非常驚訝。自家品牌的出品竟然認不出，還打算放在自家博物館公諸於世？富藝斯又竟然把關不力？

但根據Perezcope網站透露，富藝斯在拍賣前已被告知拍品Speedmaster Ref. 2915-1腕錶問題多多，例如外殼Bezel已被掉換、機芯Movement原屬於另外一隻Speedmaster Ref. 2915-2、錶盤Dial「熱带」Tropical顏色被人為加深、時針及分針上的塋光塗層是新造等等。但富藝斯没有回應，亦没有將拍品撤拍。

歐米茄歷來最貴的Speedmaster成交價只是408,500瑞士法朗。拍品Speedmaster Ref. 2915-1以3,115,500瑞士法朗成交，不少人懷疑是貨主暗中頂價，令到落槌價飊升，成就了一段不光彩的傳奇！

誰是冤大頭並不重要！小小的一隻腕錶令到不同的人露出貪婪的面孔、令到古董錶藏友認識到名錶拍賣行業的水有多深才最重要！







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