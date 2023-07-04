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大拍出現大假貨其實並非偶然，而是常態。原因很簡單，意圖在拍賣行業渾水摸魚的人實在太多，包括拍賣行的高管、專家，甚至老闆！

大拍出現大假貨，不少人以為是替拍賣行把關的專家走漏眼，其實不然。大假貨的真正貨主，很多時不是拍賣行的高管、專家、老闆，便是他們的友好、合伙人！

一件大假貨以天價成交，受害的當然是買家，得益的好大可能是無名的貨主，即是拍賣行的高管、專家、老闆。

我這樣說並非無中生有，而是根據客觀的事實，作出主觀的判斷！

一支明顯是臆造的「清雍正御製洋彩檸檬黃地開光九桃紋寶月瓶」，最先在外國的小拍出現，之後在中國大陸的二線拍賣會亮相。拍賣行、藝術媒體為拍品虚構故事，籍以提高拍品的可信性，再由拍賣行操盤，將成交價推高至28,290,000人民幣。

有趣的是，一模一樣的「九桃紋寶月瓶」在Carousell以88,000港元便可以買得到；在景德鎮，我估計不用3,000人民幣便可以將一支「九桃紋寶月瓶」據為己有！

這一場大龍鳳過癮的地方是二線拍賣行的老闆視天下人如無物，以為人人都是白痴，任由他翻手為雲，覆手為雨而默不作聲！

類似的大龍鳳天天都在拍賣行業上演，有些明目張膽，有些在暗地裏操作，但全都逃不過明眼人的目光。

北京保利將會拍賣一隻「明成化鬥彩葡萄紋杯」。正場上演之前，照例由藝術媒體打鑼打鼓為保利和拍品造勢。

藝術媒體的寫手說：「保利拍賣的古董珍玩板塊，一直以來都是引領全球拍場，而本場又將會出現怎樣驚人的重器呢？我們今天首先聚焦的是瓷器部分，正可謂『明看成化，清看雍正』，一件稀世之作明成化鬥彩葡萄紋杯引領【十面觀止——諸家藏重要中國陶瓷】」他隨後又說：「目前從存世數量來看，除景德鎮御窯廠遺址出土品外，遍查國內外公私收藏，明成化鬥彩葡萄紋器物，目前所見約有四種樣式，除了台北故宮三件，赫舍里墓一對，保利本品則是民間所見的孤品！極為珍罕…可知台北故宮現藏三件成窯葡萄杯，本品或與其中一例成對。」

「保利拍賣的古董珍玩板塊，一直以來都是引領全球拍場」。我十分驚訝，原來同樣具有二百多年歷史的國際拍賣行蘇富比和佳士得，在拍賣行業的地位，在他眼中竟然不及一間成立只有短短二十多年的地區性拍賣行！「保利本品則是民間所見的孤品！極為珍罕…台北故宮現藏三件成窯葡萄杯，本品或與其中一例成對。」一個沒有收藏、沒有實戰經驗的鱔稿寫手為拍品背書，真是有趣得很！

明成化鬥彩葡萄紋杯傳世品極少是一個事實。最著名的一對，亦是最毫無爭議的一對，便是清初大臣索尼孫女、索額圖女兒赫舍里墓的一對。

這一對「明成化鬥彩葡萄紋杯」沒有入土，也沒有經過多少人的摩挲，過去數百年大部分時間只藏在一片黑暗之中，與混濁空氣接觸，因此狀態完美，皮殼（包漿）自然，尤其是釉上的姹紫嫣紅色調，因為長久以來不與強光接觸，因此色調保持原始狀態，是鑑定明成化鬥彩葡萄紋杯的重要標準。

由於釉上姹紫嫣紅的配方已經失傳，成化以後的仿品，無論是雍正、乾隆，還是民國、現代的仿品，色調淡雅的姹紫嫣紅，尤其是紫色，後仿者永遠仿不到！

這是歷史給與現代成化鬥彩收藏家的禮物。他們只需將赫舍里墓的一對釉上的姹紫嫣紅與其他鬥彩葡萄纹杯的姹紫嫣紅互相比較，便很容易得出真假的結論。順帶一提，款識「大明成化年製」的寫法和成化朝青花所用的平等青「藍頭」，現代仿品已模仿到八、九成相似，不是一般人可以分辨真假！

拍品沒有拍賣記錄。行方指拍品是「北京重要私人戶出」。我的理解即是橫空出世！

拍賣行業最近十多年最注重拍品的來源，講究傳承有序，尤其是大價拍品或所謂「孤品」。沒有拍賣記錄、來源的東西，拍賣行一般不收。拍賣行收貨，很大可能是其中有不為人知的內幕！

這一隻「明成化鬥彩葡萄紋杯」闖過重重關卡而成為明星拍品，估價卻只是2,200,000-4,200,000人民幣，何解？魔鬼在細節之中！行方指拍品带有「『大明成化年製』款」。作為一個認真的收藏家，要識得讀懂字裏行間的含義Read between the lines！行方明確指出拍品出自成化本朝Chenghua mark and period，又長篇累牘介绍拍品及其他相似的館藏品，卻給出一個非常不合理的低估價，令人摸不著頭腦。至於拍品的款識是成化本朝的款識、清代的寄託款，還是民國、現代的仿款，有興趣的買家可自行斟酌！

一隻「明成化鬥彩雞缸杯」在2014年以280,000,000港元拍出。同樣名貴、稀有的「明成化鬥彩葡萄紋杯」的成交價就算達不到280,000,000港元的高度，最少也超過一億人民幣，對不對？如果拍品只是以三數百萬人民幣成交或者流拍，豈不是證實藝術媒體又一次講廢話、市場不承認它是成化本朝的鬥彩葡萄紋杯？







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