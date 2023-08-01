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2023年7月，紐約富藝斯Phillips拍賣一枚百達翡麗Patek Philippe Aquanaut Ref.5066 精鋼腕錶，是Tiffany & Co. 銷售的特別版本，最終以82,000美元（約640,000港元）成交。一枚黄金Ref.5066，在Chrono24網店叫價只是450,000港元，可見Tiffany & Co. 這幾隻字的含金量有多高！

百達翡麗Patek Philippe Aquanaut於1997年面世，有多款型號，售價約100,000港元。最近十年炒價拾級而上，升值數倍。

最近蘇富比的網拍，一枚「日本潮流教父」藤原浩珍藏的百達翡麗Patek Philippe Aquanaut Ref.5065 精鋼腕錶上拍，最終以1,016,000港元成交，令到不少錶迷譁然！

兩枚百達翡麗Patek Philippe Aquanaut型號雖不相同，但同樣刻上Tiffany & Co. 商標，唯一不同的是Ref.5066拍品籍籍無聞，而Ref.5065卻是出自「日本潮流教父」藤原浩。兩枚百達翡麗Patek Philippe Aquanaut在外觀上幾乎一模一樣。藤原浩這個「大名」是否值三十多萬港元的溢價Premium？買家認為值，我卻認為不值！

我猜測買家是炒家，若干年後這一枚Aquanaut Ref.5065將會重現拍場，因為我相信，沒有人會多花三十多萬港元搶拍一枚Aquanaut Ref.5065，然後戴上手招搖過市，逢人便說這是藤原浩珍藏的百達翡麗Patek Philippe Aquanaut Ref.5065，對不對？如果買家這樣做，豈非顯得非常庸俗、淺薄之餘，更流露出非常重的暴發戶味道？

另外一枚由藤原浩珍藏的百達翡麗Patek Philippe Ref.5110 黃金世界時間腕錶，亦是由Tiffany & Co. 銷售，但成交價只是635,000港元，比Aquanaut Ref.5065便宜了三十多萬港元，證明名人加持的拍品並非一定以天價成交！

不少炒家追逐名牌或名人加持的大牌子腕錶，如上述兩枚。但亦有獨具慧眼的錶迷另辟蹊徑，購藏一些不太受注目、未被炒熱的冷門腕錶。

獨立品牌F. P. Journe的入門版腕表Chronomètre Bleu於2009年面世，採用自家研發的手動FPJ1304 18K黄金機芯，22粒寶石，特點是雙發條傳送動力，除了可以儲存56小時動力之外，也令到每天的走時誤差在一秒之內。錶殼採用非常難處理的金屬「鉭」Tantalum，優點是硬度高及不容易刮花和腐蝕。錶背是透明的藍寶石Sapphire玻璃，機芯的運行因此一目了然。最大的賣㸃是據說成品率只有4成的藍色錶盤。藍色錶盤在不同的光源下顯露不同的藍色，非常令人着迷！錶的直徑是39mm，厚度只有8.2 mm，非常薄。錶殼的弧度適中，因此非常貼手腕，提供一種非常舒適的感覺。

Chronomètre Bleu 10年前的炒價大約20,000美元，最近兩三年已飊升至100,000-120,000美元。它是不是一枚120,000美元級別的手動腕錶？當然不是！Chronomètre Bleu在二手市場上流通的數量不多，因為它的總產量大概只有100枚，比總產量可能超過1,000枚的百達翡麗Patek Philippe Aquanaut稀有得多。

名錶要靠名人加持；獨立品牌的入門版手動腕錶卻大放異彩，反映出在錶迷之中，識貨之人還是不少的！

百達翡麗Patek Philippe Aquanaut Ref.5065的1,016,000港元成交價已是天價，升值空間不大。我認為Chronomètre Bleu還可以走一段非常長和遠的路，暫時未見盡頭！

如果你炒賣名錶將會如何選擇？百達翡麗Patek Philippe 的Aquanaut，還是F. P. Journe的Chronomètre Bleu？

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