加入最愛專欄 收藏文章

東瀛畫家奈良美智「小女孩」畫作《不行就是不行》(No means no)將於10月於香港富藝斯Phillips拍賣,估價5,200萬至7,200萬港元。

奈良美智的主要作品千篇一律都是畫「小女孩」,没有背景,亦比較平面,我看不到任何藝術內涵和高超的繪畫技巧,像極小孩子的塗鴉!

我是這樣看,但「情人眼裏出西施」Beauty is in the eye of the beholder!他的畫作最近10年被炒上天價,至今已有7件作品的成交價超過1億港元!

維基百科這樣形容他的「小女孩」畫作「奈良美智的作品多給人一種顏色粉嫩、圓圓的、很可愛的印象,但他所描繪的人物,卻是有著失落感、幻滅感,有時斜眼甚至帶著冷淡目光。不過在可愛的外表下,看似孤獨的感覺,卻讓許多人著迷,也得到世界的矚目。」

要炒熱一個藝術家和他的作品,没有畫廊、拍賣行、藝術媒體的積極參與是不行的。厲蔚閣(LGDR & Wei)聯合創始人兼主席魏蔚(Rebecca Wei)高調競投奈良美智的《尋找寶藏》,最終以8,385萬港元投得,反映出畫廊,無論是自己還是代表客户投入炒賣奈良美智的作品的活動,是無可置疑的!

拍賣行、藝術媒體吹捧奈良美智更是事出有因,為的當然是佣金!富藝斯形容奈良美智「作為日本當代藝術界身價最高的在世藝術家,奈良美智的作品持續廣受追捧……今年現身全球拍場的大尺幅奈良美智作品屈指可數,而此作更是首度亮相拍場,因此這件充滿層次與豐富色彩的作品更顯珍貴。」

至於藝術媒體,它是這樣形容《不行就是不行》的「及至千禧年代,畫作的色塊及線條變得更柔和,營造出一種錯綜複雜的情感,並且用一種『更複雜的方式』描繪了主人公眼眸裏,虛無縹緲的深邃感。繪於2006年的《不行就是不行》,便展現出這種感覺。」

我横看豎看,也感受不到「一種錯綜複雜的情感」,遑論感受到「主人公眼眸裏,虛無縹緲的深邃感!」藝術媒體寫手的洞察能力高於常人是一定的!

「小女孩」之前的當代藝術畫作,最炙手可熱的人物畫是岳敏君的「大口仔」系列。四大金剛或「元老F4」本是寂寂無聞,由猶太籍古董商於大約二十年前一手炒熱,令到不少藝術品炒家瘋狂入市,炒賣「大口仔」作品!最終猶太籍古董商清貨離場,留下盲目追捧「大口仔」畫作的炒家輸個屍横遍野、血流成河,不知何年何月才可以望見家鄉!

當代藝術泡沫爆破前是有迹可尋的,但當炒家們頭腦發熱、心太雄時,便往往忽略了泡沫爆破前的種種先兆!創意貧乏的平庸藝術家擁抱一個主題不放,畫來畫去都是同一類(大口仔)或同一個(小女孩)人物,而這些枯燥的作品卻被炒上天價,便是泡沫爆破前最明顯的先兆!

「小女孩」作品的成交價會不會步「大口仔」作品的成交價後塵,無以為繼?短期內不會。但不出10年,成交價便會江河日下、潰不成軍。始終,「大口仔」和「小女孩」作品都不是甚麽藝術傑作,不會永恆地有人追捧和炒賣!

《神秘的微笑》Mona Lisa只有一幅才成為經典、藝術瑰寶!「大口仔」、「小女孩」不斷重複又重複,其實跟「超人」Superman、「蜘蛛俠」Spiderman卡通畫没有太大的分别。「大口仔」、「小女孩」受到炒家熱烈追捧,如此而已!







銀行定存息率突破5厘!即刻上etnet格出最佳定存息率!► 了解詳情