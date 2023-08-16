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東瀛畫家奈良美智「小女孩」畫作《不行就是不行》（No means no）將於10月於香港富藝斯Phillips拍賣，估價5,200萬至7,200萬港元。

奈良美智的主要作品千篇一律都是畫「小女孩」，没有背景，亦比較平面，我看不到任何藝術內涵和高超的繪畫技巧，像極小孩子的塗鴉！

我是這樣看，但「情人眼裏出西施」Beauty is in the eye of the beholder！他的畫作最近10年被炒上天價，至今已有7件作品的成交價超過1億港元！

維基百科這樣形容他的「小女孩」畫作「奈良美智的作品多給人一種顏色粉嫩、圓圓的、很可愛的印象，但他所描繪的人物，卻是有著失落感、幻滅感，有時斜眼甚至帶著冷淡目光。不過在可愛的外表下，看似孤獨的感覺，卻讓許多人著迷，也得到世界的矚目。」

要炒熱一個藝術家和他的作品，没有畫廊、拍賣行、藝術媒體的積極參與是不行的。厲蔚閣（LGDR & Wei）聯合創始人兼主席魏蔚（Rebecca Wei）高調競投奈良美智的《尋找寶藏》，最終以8,385萬港元投得，反映出畫廊，無論是自己還是代表客户投入炒賣奈良美智的作品的活動，是無可置疑的！

拍賣行、藝術媒體吹捧奈良美智更是事出有因，為的當然是佣金！富藝斯形容奈良美智「作為日本當代藝術界身價最高的在世藝術家，奈良美智的作品持續廣受追捧……今年現身全球拍場的大尺幅奈良美智作品屈指可數，而此作更是首度亮相拍場，因此這件充滿層次與豐富色彩的作品更顯珍貴。」

至於藝術媒體，它是這樣形容《不行就是不行》的「及至千禧年代，畫作的色塊及線條變得更柔和，營造出一種錯綜複雜的情感，並且用一種『更複雜的方式』描繪了主人公眼眸裏，虛無縹緲的深邃感。繪於2006年的《不行就是不行》，便展現出這種感覺。」

我横看豎看，也感受不到「一種錯綜複雜的情感」，遑論感受到「主人公眼眸裏，虛無縹緲的深邃感！」藝術媒體寫手的洞察能力高於常人是一定的！

「小女孩」之前的當代藝術畫作，最炙手可熱的人物畫是岳敏君的「大口仔」系列。四大金剛或「元老F4」本是寂寂無聞，由猶太籍古董商於大約二十年前一手炒熱，令到不少藝術品炒家瘋狂入市，炒賣「大口仔」作品！最終猶太籍古董商清貨離場，留下盲目追捧「大口仔」畫作的炒家輸個屍横遍野、血流成河，不知何年何月才可以望見家鄉！

當代藝術泡沫爆破前是有迹可尋的，但當炒家們頭腦發熱、心太雄時，便往往忽略了泡沫爆破前的種種先兆！創意貧乏的平庸藝術家擁抱一個主題不放，畫來畫去都是同一類（大口仔）或同一個（小女孩）人物，而這些枯燥的作品卻被炒上天價，便是泡沫爆破前最明顯的先兆！

「小女孩」作品的成交價會不會步「大口仔」作品的成交價後塵，無以為繼？短期內不會。但不出10年，成交價便會江河日下、潰不成軍。始終，「大口仔」和「小女孩」作品都不是甚麽藝術傑作，不會永恆地有人追捧和炒賣！

《神秘的微笑》Mona Lisa只有一幅才成為經典、藝術瑰寶！「大口仔」、「小女孩」不斷重複又重複，其實跟「超人」Superman、「蜘蛛俠」Spiderman卡通畫没有太大的分别。「大口仔」、「小女孩」受到炒家熱烈追捧，如此而已！







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