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最近幾年，中國大陸出現了不少美女古董掮客。掮客古已有之，但古董掮客卻不常見。既是古董掮客又是美女就更加少見，三十年來我認識的只有兩位，一位估計已香消玉殞、屍沉大海；另一位已嫁作商人婦。

成功的掮客人脈廣、知識廣、口舌便給，最重要是面皮夠厚，實在不易為。没有這些條件的美女古董掮客，只能靠面孔吃飯。靠面孔吃飯不行，唯有靠不要臉吃飯！

美女古董掮客活躍於各大社交平台，例如「臉書」Facebook。隔三差五我便收到她們的自我介紹：「我是文化部負責藏品征集拍賣，需要出手藏品可以添加我的微信，我主要送博雅、荣宝斋、保利等拍行，这是我的微信：xxx」。

有趣的地方是這些美女古董掮客的頭像都是一模一樣、貌美如花，但行走江湖的藝名卻不同，令人噴飯！更加有趣的地方是一個美女古董掮客指摘另一個偷了她的頭像，不道德。另一個反唇相稽指美女頭像是網上圖片，誰都可以用。兩個所謂美女隔空對罵，誰也不服誰，令到吃瓜群眾笑破肚皮！

本身不是古董商，自身没有藏品，也不是出身於國際大拍賣行，有多少能耐，豈不是一目了然？再加上年紀輕輕，欠缺人生經驗，又没有後台，如何跟財大氣粗的收藏家、雙眼掛在額頭的拍賣行高管打交道？

先天不足，唯有靠後天補救，這是一般人的想法，但在一個浮誇、著意搲快錢的社會，美女古董掮客卻選擇走捷徑，吹譃自己是古董文物專家，除了可以代客出貨，也可以代客拍貨。

為了證明自己懂行，美女古董掮客便拿成功出售的拍品說故事。將別人的評論、拍賣目錄的簡介搬字過紙，成為自己的「真知灼見！」

最可笑的是將坊間的道聽塗說成真。例如據說以400人民幣在地攤出售，最終以1,200萬人民幣成交的明代「何朝宗」款德化窯達摩像。行内人都知道是拍賣行為了製造話題炒熱拍品，製作一段「抖音」視頻愚弄普羅大眾。入世未深的小姑娘卻以為是超級大仙丹，還發表自己的感想！

拍賣行業龍蛇混雜、烏煙瘴氣，並不適合單純的小姑娘在其中打滾。中國大陸的拍賣行業有太多的「潛規則」，天真無邪的小姑娘很難適應，除非準備豁出去！

香港没有這種「人才」，在中國大陸卻遍地開花，這是國情不同、社會風氣不同所致吧？

資深收藏家大部分跟國際大拍賣行相交甚歡。要出貨，自然有拍賣行的高管招呼。就算「天民樓」怕麻煩，出貨也只會找一個拍賣行前高管代為接洽，因此大收藏家的買賣永遠輪不到美女古董掮客參與其事。新進收藏家的藏品一般好壞參半，美女古董掮客卻没有分辨真假的眼力，如何可以玉成送拍其事？餘下的只有玩地攤貨的藏友。他們的藏品我相信美女古董掮客不屑一顧，最終豈不是高不成，低不就，美女古董掮客如何生存？

要生存便要使壞？騙鑑定費、目錄費、保險費、流拍費？我並非危言聳聽。拍賣行騙取上述費用的傳言在收藏圈時有所聞。

一般來說，代客將藏品送拍和代客舉牌競拍的服務費是落槌價的1%-2%。不能成功送拍或競拍不成功分文不收。我試過很多次友情客串演出，分文不收。最近幾年經濟不佳，我考慮開始收費，但卻没有人找我，證明市道甚差！







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