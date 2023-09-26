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2023年10月8日香港保利將會拍賣由天民樓、十面靈璧山居釋出的「清雍正 黃地綠彩「皇八子」圖碗一對」、「宋定窯模印孔雀穿花紋葵口盤」。

上世紀九十年代初我入行時，猶如一隻盲頭烏蠅，對古董文物只是一知半解，因此對知識的追求無日無之，有空時便逛書店，購買大量有關古董文物的書籍，其中兩册《天民樓藏瓷》便是當時我買入之後幾乎每天翻閱的讀物。

兩册《天民樓藏瓷》印刷精美，對藏品的描述詳盡而有見地，令我受益匪淺，希望總有一天可以拜訪葛士翹老先生，上手欣賞他的藏品！

轉眼三十年，葛士翹老先生已仙遊多年，天民樓的藏品由他的兒子葛師科繼承。葛士翹老先生我無緣識荆，葛師科我亦從未謀面，只是偶爾聽到一些上年紀的收藏家談及，因此對他的印象不深。

最近幾年，有關天民樓和葛師科的新聞不絕於縷，先有葛師科被騙炒賣倫敦金而一鋪清袋的新聞，繼而有葛師科為了幾百萬港元佣金與香港佳士得前高管對簿公堂的醜聞！好好的一個收藏就是這樣毁在一個不肖子手中，令人不勝唏嘘！

最近數年，除了天民樓不斷出售藏品還債之外，玫筃堂、十面靈璧山居等亦不斷在拍場釋出藏品。玫筃堂和十面靈璧山居都是美國數一數二的大收藏，藏品的價值以數十億元計，亦竟然逃不過藏不過二代之氣數，一代而終結，亦同樣令人唏嘘！

天民樓、玫筃堂、十面靈璧山居的衰落是始料不及的事。土豪劉益謙支撑不住龍美術館卻是意料中事！

一個經常被懷疑資金來路不正的土豪在二十年間狂花數十億，隨意購買天價藝術品，被人質疑洗錢、走資是不奇怪的事。

江因風這樣寫道「小學文化程度的土豪劉益謙豪賭2.8億買下雞缸杯，看似人傻錢多，實則是迫於無奈而孤注一擲的裝富表演，也許已經是垂死掙扎之舉了。」據聞土豪劉益謙知道這事後，即時與他的律師團隊聯絡，決意以誹謗罪將江因風告上刑事法庭。但事件最後卻不了了之。

據悉劉益謙當年支付雞缸杯的成交費用時，刷了24次銀行卡。這些銀行卡由中國大陸的銀行發出，當無疑問。是否洗錢、走資，要看卡主是誰、香港蘇富比有沒有退回一部分費用給劉益謙。如果沒有，洗錢、走資的指控是很難成立的。

不過，雞缸杯拍賣當天只獲8輪叫價，匆匆了事，落槌價和買家似是内定。再看仇國仕事後興奮之情，溢於言表，擁抱劉益謙親臉的舉動，啟人疑竇！

照說香港蘇富比成功拍出雞缸杯，賺了幾千萬佣金，確是值得慶祝。但何事令到仇國仕大失儀態，卻非常耐人尋味！

據報劉益謙將會釋出約50件現當代藝術收藏，總估價約值12億港元。

我說劉益謙無以為繼是意料中事，是因為他的資金鏈斷裂是遲早的事。一旦資金鏈斷裂，出售藏品讓資金回籠是唯一的途徑。

劉益謙這次釋出現當代藝術收藏，其他天價收藏如雞缸杯、明代唐卡、《功甫帖》、《五王醉歸圖》、《斜倚的裸女》等將會何時釋出？我沒有水晶球，不知道！當這些天價收藏釋出時，成交價會不會更上一層樓？我猜測將會慘不忍睹！







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