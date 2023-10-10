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劉益謙的天價藏品意大利國寶畫家莫迪里安尼的《寶麗特・茹丹肖像》最近在香港蘇富比拍賣，出乎意料地以235,000,000港元落槌，與官方的預料成交價350,000,000港元相差甚遠，令人情何以堪！

回想2015年，此畫作在紐約蘇富比舉槌時，劉益謙以42,810,000美元的天價奪得美人歸，成為一時熱話。劉益謙的大名在中外拍賣、收藏圈子開始廣為人知。名是有了，利卻從何而來？

天下無不散之筵席！轉眼八年，劉益謙捱過幾年封控、半年封城，但最終捱不過經濟低迷、資金枯竭带來的影響，無奈之下要出售天價藏品為龍美術館續命，令人唏嘘！

想當年，劉益謙「金戈鐵馬，氣吞萬里如虎」！如今，卻要唱出一段「力拔山兮氣蓋世，時不利兮騅不逝。騅不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何」的悲歌！是的，時不利兮英雄都要折腰，何況是……？

我為劉益謙打打算盤。《寶麗特・茹丹肖像》的買入價是42,810,000美元，折合港元約330,000,000。收藏八年，《寶麗特・茹丹肖像》除了不升值，不計其他費用，亦令到劉益謙賬面蝕了約98,000,000港元。真是水瓜打狗，不見了一大截！

為甚麽會出現這種情况？2015年《寶麗特・茹丹肖像》拍賣時的次投標者Underbidder為甚麽現在不出高價將它據為己有？市場之難捉摸，在拍賣市場尤甚！

我不去拍賣預展幾年了，最近去了一趟，竟然「耳目一新」！此話從何說起？

參觀預展期間，有學員問我，其中一隻正在展覽的碗是不是清代琺瑯彩，我不假思索答「是」。隨後學員又說拍賣目錄指拍品是「康熙御製珊瑚紅地五彩九秋同慶碗」，不是琺瑯彩，令到我的臉青一陣紅一陣，尷尬不已！

果然是「碗不可貌相」！這樣子的碗型，這樣子的裝飾手法，這樣子的釉色，打一句問一句我都會衝口而出答「琺瑯彩」。誰知老貓燒鬚、陰溝裏翻船，真是顏面何存！！！

查書「古人以農曆七、八、九三個月為秋季，計九十天，故秋季有『九秋』之別稱。三國曹植《七啟》：『九秋之夕，為歡未央。』而後『九秋』也漸為盛開於秋季的各色花卉之代稱，如唐代陸暢《催妝五首》之一：『聞到禁中時節異，九秋香滿鏡台前』。明代以後吉祥圖案中，多選取九種秋季應時花卉，以寓意九秋同慶，共賀豐收。此紋樣運用於瓷器之上，似始於明代成化青花器上。至清代，『九秋同慶』碗在康雍乾嘉四朝成為品級極高的門類。」

1992年9月29日香港佳士得徐展堂靜觀堂專場拍賣一隻「康熙御製珊瑚紅地琺瑯彩九秋同慶碗」，青花寫款，較紅或藍料寫款稍為多見，多為海內外重要博物館典藏，如北京故宮博物院、上海博物館及廣東省博物館皆有收藏，流通者寥寥可數。

2021年中國嘉德春拍出現一對「清雍正珊瑚紅地洋彩九秋同慶圖碗」，估價4,300,000 - 6,300,000人民幣。由此可見，原來珊瑚紅地的九秋同慶碗有琺瑯彩，亦有五彩和洋彩！

問題來了，拍品「康熙御製珊瑚紅地五彩九秋同慶碗」的釉色横看豎看也不像五彩（硬彩），而更像琺瑯彩和粉彩（軟彩）。香港蘇富比指是五彩，不知有何所據？

這類碗香港蘇富比拍過很多次，如下面這一對便出現於2012年「妍澤凝輝：張永珍博士雅藏清瓷選萃」的拍賣會。描述同樣是「珊瑚紅地五彩」，令人費解！

我以為現今的拍賣預展不外如是，看不看也無所謂，誰知驚嚇一浪接一浪，實不宜心血少的人觀看！

同場加映一隻「北宋定窰黑釉描金花卉蝴蝶紋盌」，估價10,000,000 - 15,000,000港元，令我長了不少知識！

拍品是日本繭山龍泉堂舊藏，曾於1942年登記為日本重要美術品，但於2022年3月22日註銷該認定。拍品身世顯赫，估價10,000,000 - 15,000,000港元似乎是理所當然！

關於這一隻碗的出生地，最近網上平台有很多討論，並非一面倒向「出生地是定窯」的論述。為此，我仔細看了一遍，但它卻顛覆了我對北宋定窯的認知！

我一直認為，北宋定窯的胎一定是白色，但拍品的胎卻是米黄色，令我不明所以！它似乎是當陽峪窯的出品，但它經過那麽多專家鑑定，難道都會出錯？







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