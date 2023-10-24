加入最愛專欄 收藏文章

對一般收藏家來說，成交價動輒一億幾千萬港元的明永樂青花扁壺是可望不可即的珍品，但即將舉行的台北宇珍國際秋季「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶II」拍賣會卻出現一支「明永樂青花錦地花卉紋如意耳扁壺」，估價約900,000-1,125,000港元，令人喜出望外！

2023年10月9日香港蘇富比50周年秋拍，香港蘇富比舉辦一場「單一藏品專場」拍賣會，主角是天民樓釋出的「明永樂青花纏枝花卉紋雙耳扁壺」，以估價待詢形式上拍，最終連佣金以85,618,000港元成交。

2016年4月6日香港蘇富比拍賣一支「明永樂青花錦地花卉紋如意耳扁壺」，成交價110,520,000港元。

除了兩件蘇富比拍品之外，北京故宮博物院收藏的「明永樂青花錦地花卉紋如意耳扁壺」、大英博物館收藏的「明永樂青花錦紋綬带耳蒜頭口扁壺」、震旦博物館收藏的「明永樂青花錦地花卉紋雙耳扁壺」均是大同小異、難得一見的永樂青花精品！

以上這些資訉，資深收藏家清楚知道，台北宇珍國際亦同樣清楚知道，甚麽原因令到台北宇珍國際給出如此低的估價，是兵行險著、大大地賭一鋪？

不久之前，東京中央在東京拍賣一支「清乾隆洋彩雙螭龍耳百鹿尊」，估價亦是非常之低的30,000,000－50,000,000日圓（約1,600,000-2,600,000港元），成交價卻是令人驚掉下巴的460,000,000日圓（約26,000,000港元）！

台北宇珍國際是不是玩同一種套路：低估價，天價成交？

三十多前有一齣戲名叫《與狼共舞》Dances with Wolves，在東京中央和台北宇珍國際競投拍品，會不會是「與大鱷共舞」Dances with Big Crocodiles？

我一直強調拍賣行業是一個群魔亂舞的地方，並不適合既天真又純情的藏友溜達，因為貪念稍為一動，便很容易中招，吃不到仙丹，卻吃了砒霜！

台北宇珍國際的「東瀛秘藏：久手堅憲二中國藝術瑰寶II」拍賣會有趣的地方很多。一味唱好拍品的兩間中國大陸和香港藝術媒體詳細介紹台北宇珍國際秋拍的拍品，卻一反常態隻字不提「明永樂青花錦地花卉紋如意耳扁壺」！此其一。其二是台北宇珍國際指拍品出自日本永藏商事株式會社、久手堅憲二收藏，但並沒有提供任何出版、展覽、拍賣資料。

換句話說，久手堅憲二一直將擁有一支「明永樂青花錦地花卉紋如意耳扁壺」一事秘而不宣，直至去世。其三是久手堅憲二的後人不將拍品送去國際大拍賣行，卻將這件永樂珍品送去一間二三線拍賣行拍賣，是甚麽原因促使他們這樣做？其四是台北宇珍國際明知永樂青花扁壺是珍稀之物，卻給出這麽不合理的估價，是兵行險著，還是試圖混水摸魚？

拍品究竟是不是永樂時期燒造，還是清仿或新仿，從將會出現的成交價不會看出任何端倪，因為成交價可以造假，這亦是二三線拍賣行的慣常做法。二三線拍賣行拍品的成交價永遠不能當真是常識！

沒有上手拍品之前，我不敢說它是新仿。但從各種蛛絲馬跡來看，這粒超級大仙丹我是不敢吃的！







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載