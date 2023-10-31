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幾乎每一個藏友都夢想吃到仙丹，但吃仙丹講求眼力及熟悉市場價格，這兩樣知識卻非每一個藏友所具備。今期我談談一個外國小拍的拍品，或者讀者們看完之後對何謂仙丹有一個比較清晰的概念。

倫敦齊仕閣拍賣公司Chiswick Auctions將於11月6日舉辦一場「亞洲藝術I」拍賣會。出人意表的是不少拍品均來自一位原居住於拉脫維亞裡加的拉脫維亞人的後裔。

上世紀四十至六十年代，中國大陸一窮二白，又適逢戰爭，盗墓活動並不猖獗，但卻出土了不少錯金錯銀、鎏金的青銅器配件和擺件，如带鈎、带飾、獸形擺件、席鎮等等。一個遠在歐洲小國居住的商人卻在中國大陸適逢其會購得，不能不說這位收藏家除了獨具慧眼，還非常幸運！

他的收藏品如送去大拍，估價肯定高出幾倍。現在齊仕閣的估價，卻是仙丹價！如此低的估價，會不會吸引大批藏友和炒家蜂擁而至？答案是肯定的！

這件擺件長21公分，雖非大型，但卻是難得一見的精品。我記得歐洲的大行家非常重視這類青銅錯金銀獸形擺件，每一出現，他們便會出高價洽購，志在必得。現在估價10,000-15,000英鎊，引人垂涎三尺！

這類設計、造型非常複雜，用失蠟法鑄造的帶鈎，在春秋戰國時代，只有皇帝、王公大臣、諸侯等才可以配戴，在市場上並不常見，錯金銀的就更加珍稀。3,000-5,000英鎊的估價何止令人垂涎三尺，簡直令人求之不得，輾轉反側！

同樣名貴的帶鈎，估價只是10,000-15,000英鎊，令人產生即刻訂機票去倫敦的衝動！銅鎏金帶鈎已經名貴，再加上嵌玉及琉璃，令到這支帶鈎更加名貴！銅鎏金帶鈎，如果狀態完美，市值二、三十萬港元。配置原裝玉及琉璃裝飾物的，在大拍的估價最低接近100萬港元，成交價卻難以估計。現在齊仕閣給出這麽低的估價，是吸引買家熱烈舉牌，還是不熟悉同類拍品的市場價格？

龍及鳯的造型，從來都是非常受歡迎。又因為非經常在市場上出現，因此價格高企不下。這件擺件雖然通高21.2公分，但造型栩栩如生，如欲展翅飛翔，生動得來亦優雅。再加上雙眼鑲嵌寶石、全器鎏金保持完整，更是令人愛不釋手！8,000 - 12,000英鎊的估價更是偏低。成交價接近500,000港元的預測雖不中亦不遠矣！

一場小拍竟然出現不少仙丹，勢必引來不少「狂蜂浪蝶」，包括大小古董商、大小炒家、資深及新進收藏家出席，估計到時必然人頭湧湧、熱鬧非常！

太過明顯的仙丹，到頭來誰都食不到，因為成交價一定被搶高！話雖如此，但讀者們還是可以靜靜地落幾張標書，或者時來運到買到一兩件，豈不是天上掉下餡餅！

日本美秀美術館Miho Museum收藏不少中國古代錯金銀器，讀者可瀏覽美秀美術館的官方網站或閱讀筆者的舊文《日本美秀美術館與精美的錯金銀器》。