這裏講的書不是古人讀的四書五經,而是拍賣圖錄,包括電子圖錄。拍賣圖錄和狀態報告是潛在買家賴以獲得拍品全部資訊、决定是否在拍賣現場舉牌或在網上落標競拍的工具,因此買家一般相信拍賣圖錄所講的全屬事實。拍賣圖錄亦是拍賣行與潛在買家建立互信的第一步。如拍賣行故意弄虚作假、應講不講,摧毁雙方的互信關係,是自掘墳墓的行為,嚴重些講是一種構成刑事罪行的欺詐行為!

虚假陳述Misrepresentation幾乎在每一個行業都足以構成刑事罪行,唯獨是在拍賣行業不受監管、不會被起訴,因此幾乎無日無之,只差在嚴重程度!

拍賣行業笑騎騎,放毒蛇是我一直以來對拍賣行業的看法。我對拍賣行業沒有偏見,亦沒有唱衰拍賣行業這種心態。我與拍賣行業更不存在任何利益衝突,我只是將一直以來所見所聞形諸筆墨。信者不一定得救,不信者卻可能失救,如此而已!

以拍賣名錶起家的富藝斯Phillips最近大張旗鼓落腳於香港西九文化區,建立永久展覽空間及拍賣廳。硬件是有了,軟件,尤其是誠信和專業精神又如何?

過去數年由於疫情關係,實體拍賣幾乎全部取消,由網上拍賣取代。由於潛在買家不能實地審視拍品,這便給予拍賣行業弄虚作假的空間!

過去20年,古董名錶收藏圈子不停被古董鐘錶商和拍賣行業洗腦——搞古董名錶收藏一定要收藏一些原汁原味的古董名錶!換句話說,即是一些配備原裝零件和錶殼處於原始狀態的古董名錶才值得收藏!

有趣的是,對古董名錶零件動手動腳和將錶殼造舊或重新打磨的始作俑者卻是古董鐘錶商和拍賣行業。他們言行不一已是常態,亦是人所共知!

2020年11月,一枚被不少古董名錶收藏家追求的1959年製造的勞力士Rolex Submariner Ref. 5512 配備「方形錶冠護橋」 ‘Square Crown Guard’ 在香港富藝斯上拍,估價625,000-1,250,000港元,最終以1,512,000港元成交。不斷強調古董名錶要原汁原味的富藝斯又一次被捉個正著,原來舊錶圈Bezel已被更換,換上一個新錶圈!

更加有趣的是,以為只是換了錶圈之時,誰知又發現疑似用改圖軟件Photoshop將模糊不清的錶殼號碼478'000弄到非常清晰,難道這不是欺騙買家?

將錶殼號碼優化其實没有必要,為何要這樣做?答案原來是想令潛在買家相信拍品是勞力士製造的第一批次的5512型號Submariner!

富藝斯在電子圖錄是這樣說的:“Believed by scholars, the production of the reference started with serial 478’XXX stamped in between the lugs. The present example bears a 478’000 serial indicating that it is perhaps the very first example of the reference that has left the manufacture.” (學者認為,該型號的生產始於錶耳之間印有序號 478XXX。本範例的序號為 478'000,表示它可能是該型號中第一個已出廠的範例。)

根據資料,5512型號Submariner的最初的生產序號是477935,不是478000!

作為古董名錶收藏家的人們,如何看待此作為?棄之如敝履還是繼續信任,我相信古董名錶收藏家們的心中都有不同的答案!







