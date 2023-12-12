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中文大學文物館正在舉辦一個名為「青妝泯火：上善堂藏耀州窯瓷器」展覽，展品都是來自上善堂。我沒有聽過堂主是誰的入室弟子，也不知道他是何許人，但展出的藏品卻令人眼前一亮。我相信上善堂堂主花了不少心血、時間和銀両才收藏到一批精美的宋代耀州窯瓷器，因此值得為他鼓掌！

另一邊廂，香港大會堂高座亦有一個「錦華齋古瓷展」。展覽由姓袁的藏友策劃，這位袁先生稱呼孫瀛洲太師、耿寳昌師公、丘小君師傳，來頭好像很嚇人！孫瀛洲殁於1966年，姓袁的就算當時已出世，亦只是一名小學雞，如何跟隨孫瀛洲學習陶瓷知識？何況，據我所知孫瀛洲跟耿寳昌並没有師徒關係，耿寳昌與丘小君更談不上是師徒，只是曾經一起共事。他自詡收藏古玩40年，以豐富的鑑賞知識和經驗，及嚴謹的道德操守，經常為機構、私人收藏家等提供專業的古玩鑑證服務，涵蓋高古陶器、青銅器、唐宋元明清瓷器、玉器、錢幣等等。孫瀛州、耿寳昌以收藏、鑑定瓷器為主，姓袁的除了是陶瓷器專家，亦是青銅器、玉器、錢幣專家。真是厲害得很！

如此一個在世高人我竟然聞所未聞，見所未見，我因此不得不承認古董文物收藏圈子真是「卧虎藏龍、人才輩出！」而我竟然孤陋寡聞如斯，真是愧對自己！

話雖如此，對於所有自詡是古董文物專家的人，我總是抱着一種懷疑的態度！我跟姓袁的不認識，唯有從他的藏品求證。我不敢說我看過他的所有藏品，但我相信只憑他的三兩件藏品便大約知道他的功力達到一個怎樣的水平。

兩個展覽，兩般風景，為甚麽會這樣？搞收藏，知識固然重要，經驗亦同樣重要，但最重要的還是跟對師傅！好的師傅將累積數十年的知識、經驗傳授給學生，令到搞收藏走少了很多冤枉路，而且事半功倍；浪得虚名的師傅只為求財，傳授的是偽知識，或者根本是道聽塗說！上善堂堂主是無師自通還是跟了一個好師傅，我不知道；錦華齋齋主有沒有跟錯師傅拜錯師，見仁見智。







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