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大部分人搞收藏是為了满足自己的審美眼光，小部分人是為了炫富，為數不少的人把收藏古董文物看成一種投資或炒賣活動，目的當然是為了賺錢！

在古董文物收藏圈，最普及和最多人收藏的是瓷器，其次是書畫、玉器、古代青銅器等等。瓷器因此是所有大型拍賣會最受人關注的項目，亦是最多人炒賣的古董文物。

2023年北京保利秋拍，一組康熙朝的五彩十二月令花神杯以估價待詢形式上拍，哄動一時！

五彩十二月令花神杯經常在拍賣會出現，有康熙朝的，有後仿的，但都是零星地出現，從來沒有像這次一樣以一整套出現，令人眼界大開！

拍品十二月令花神杯全部傳承有序，可想而知賣家除了花了不少銀両、心機、時間之外，亦是蓄謀已久，務求平地一聲雷，賺個盆滿砵滿！

世事如棋局局新，機關算盡莫奈何！各方看好的十二月令花神杯竟然流拍，為中國大陸的古董文物拍賣市場投下一枚核彈！

這次拍賣有不少流言蜚語在收藏圈流傳。其中一則是自從趙旭離開保利加盟永樂之後，劉益謙已在保利拍賣會絕迹，否則這一套十二月令花神杯一定成為他的囊中物，不會流拍。另一則是瑞士玫茵堂花了整整二十年也收集不齊的十二月令花神杯，竟然由另一位所謂「北美資深藏家」收齊十二隻，究竟此人是何方神聖，竟然可以叫瑞士玫茵堂割愛十隻十二月令花神杯，其後再在拍賣市場收齊二月杏花和六月荷花？

亦有人說十二月令花神杯的賣方其實是保利，再加上非常之高的估價，因此不少收藏家裹足不前。

五彩十二月令花神杯是康熙朝官窯瓷器之名品。康熙朝的豇豆紅八大碼何嘗不是！

豇豆紅釉色千變萬化，有所謂娃娃臉、桃花片、美人醉，色調下承者，或色調更淺，或晦暗渾濁，名為乳鼠皮或榆樹皮。

2020年9月紐約蘇富比亞洲藝術周，一口氣拍賣五件豇豆紅釉器，合共估價560,000- 800.000萬美元，比五彩十二月令花神杯便宜得多，因為一隻六月荷花的成交價已是4,887,500人民幣。

說到工藝，高温紅銅釉比釉上五彩難掌控得多，又因為採用康熙朝新創的「吹釉」技術，因此成品率不高和成色淺紅嬌艷者不多。器型更是多種多樣，有「太白尊」、「蘋果尊」、「萊菔尊」、「菊瓣瓶」、「蟠螭瓶」、「柳葉瓶」、「銅鑼洗」、和「印盒」。

2016年9月紐約佳士得曾拍賣美國大都會博物館舊藏豇豆紅釉八大碼其中6件，釉色卻非常參差。

從上述兩次拍賣可見，收齊一組成色淺紅嬌艷的八大碼並非一件易事，除了要花不少時間和金錢之外，很大程度還要靠非常好的運氣。瑞士玫茵堂兩兄弟腰纏萬貫，搞了二十年，也收不齊一套五彩十二月令花神杯。如後來者又花二十年集齊一套康熙豇豆紅釉八大碼，誰知又流拍，會不會從此懷疑自己的眼光？