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繼大英博物館閉門失竊之醜聞暴光後，另一樁疑似藝術品被盗的新聞在意大利北部皮埃蒙特Piedmont一所14世紀城堡發生。

據悉，皮埃蒙特Piedmont 一幢14世紀城堡收藏的一幅，出自17世紀意大利畫家馬內蒂（Rutilio Manetti，1571-1639）的作品《被俘虜的聖彼得》（La Cattura di San Pietro）在2013年被盜後一直下落不明，直至2021年畫作在意大利托斯卡納一項展覽現身，才引起意大利藝術媒體和警方的注意。經調查後，意大利警方發現《被俘虜的聖彼得》的擁有人並非無名之輩，竟然是意大利文化部初級部長Vittorio Sgarbi！

2021年，Vittorio Sgarbi將一幅與《被俘虜的聖彼得》差不多一模一樣的油畫送去一個藝術展覽，引起意大利藝術媒體的關注，隨即展開調查，發現展品跟失竊的《被俘虜的聖彼得》超過九成相似，於是在2021年12月發表一篇調查報告，揭露展品與《被俘虜的聖彼得》不相似的地方只在於展品的左上方出現一根點燃的蠟燭！

據《被俘虜的聖彼得》的擁有人Margherita Buzio透露，Sgarbi的一位朋友曾於畫作失竊幾星期前到城堡參觀，並與她商討洽購事宜，幾星期後便有竊匪將畫作從畫框割下並盗走。

Sgarbi 現被調查盗賣藝術品、為賊贓改名洗白，但他否認一切指控，聲稱展品是在他母親於羅馬附近買的屋子裏發現的。

是耶非耶，明眼人很容易便看得出他是不是在說謊！世上沒有兩幅由不同畫家畫的油畫的相似度超過九成這種不可思議的事！

盗竊藝術品，尤其是畫作，我認為是一件愚蠢的事，除了因為非常難出手之外，買家將來亦不敢將畫作暴光，只能自己欣賞，成交價格因此便會低於市場價非常多！

很多年前一位社團中人跟我說他有一幅《清明上河圖》，開價7,000,000港元，問我有没有買家。宋代張擇端的《清明上河圖》歷朝都有臨摹本，社團中人手上的我相信是其中一幅傳世臨摹本，亦是賊贓，我是看都不敢看的！

博物館失竊案時有所聞，究其原因是博物館職員太容易上下其手，將沒人注意的館藏品盗賣。試想像一間大型博物館的藏品數以十萬計，一兩件館藏品失踪根本難以被人發覺。就算將館藏品的圖片數碼化，也很難杜絶閉門失竊這類事件發生。

很久以前有不少中間人問我，有沒有興趣購買一些大陸的館藏品。他們說無論我看中那一件館藏品，他們也有辦法將它送到我手上，條件是價錢講好之後，我不能不付款接貨，將來也不能退貨！

館藏品不可以買的原因有三：一是送到我手上的可能是跟館藏品一模一樣的仿製品，尤其是瓷器；二是因為是賊贓，不出事猶可，一出事便可能要傾家蕩產才可以保住條小命；三是賊贓難出手，因為是見光死，就算出到手也會被買家大幅度壓價，很容易血本無歸！







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