加入最愛專欄 收藏文章

無底價和超低價拍賣的拍品不外乎三種：一是老普；二是修補的器物；三是新仿。雖說是無底價，老普其實是有底價的，留意拍賣官就算沒有競拍者舉牌，也不停喊價便知曉。修補的器物、新仿才是真正的無底價拍賣，原因很簡單，有競拍者出價拍賣公司已經偷笑，怎會奢望有買家主動出高價！

記憶中，國際拍賣行不曾舉辦無底價拍賣，一來無面子，二來無利可圖。舉辦無底價和超低價拍賣的拍賣公司都是二三線拍賣公司，以無底價拍賣招徠買家，主要目的當然是賣假圖利。

很多藏友以為，既然是無底價和超低價拍賣，就算拍品是新仿，也騙不了多少錢。以為一定是錯的，藏友有所不知的是在二三線拍賣會，遍佈拍賣公司的自己友，他們的職能是散佈虚假訊息炒熱氣氛、必要時為新仿拍品擡價，令到缺乏經驗的藏友在不知不覺間以高價買入新仿的拍品！

最近中貿聖佳舉辦無底價和超低價拍賣，大部分拍品沒有來源。凡是横空出世的拍品，有興趣的藏友總是要小心為上！

天上不會掉下餡餅，拍場也不會出現仙丹！一支「清雍正仿青銅紋雙羊首耳大尊」雖然口沿看似有修補，也不失為一支雍正青花大尊，竟然淪落到無底價拍賣，究竟它是臆造的還是真正的雍正青花？

另一件更為有趣的拍品是「清康熙青花五彩『二月杏花』花神杯」。

2023年北京保利秋拍，一組康熙朝的五彩十二月令花神杯以估價待詢形式上拍，但最終流拍。其中的「二月杏花花神杯」玫筃堂尋找了二十年也找不到，而一只「二月杏花花神杯」竟然出現於一埸二三線拍賣會，而估價只是區區80,000-100,000人民幣，比起「六月荷花花神杯」4,887,500人民幣的成交價便宜了足足400多萬人民幣！賣方是不是傻的，還是明知是新仿也照樣以康熙官窯上拍？如果最終以十萬八萬成交，買家是食了一粒大仙丹，還是吃了一口砒霜？

最近十年八年，明末清初瓷，尤其是青花瓷，被炒上天價，一支「明末清初蕭何月下追韓信青花瓶」被炒上三百多萬人民幣，令人咋舌！明末清初青花瓷既然需求大，又可以賣錢，大量所謂明末清初青花瓷便蜂擁而出。這一期拍賣剛好有一支值得一談。

康熙青花尊或瓶，如果到代，叫價幾十萬甚至過百萬是一定的。30,000-50,000人民幣的叫價幾乎是二、三十年前的叫價，放在今天，莫說拍賣市場，就算是一手市場，貨主也不會叫價如此之低！那麽，拍品「清康熙青花『陸遜問津』故事圖觀音瓶」究竟是甚麽東西，到不到代？

明末清初人物故事圖比花鳥圖、亭台樓閣圖受歡迎得多，因此屢創佳績。「明末清初蕭何月下追韓信青花瓶」以三百多萬人民幣拍出是不久之前的事，中貿聖佳不可能不知道，是甚麽原因令到它將「清康熙青花『陸遜問津』故事圖觀音瓶」估價如此之低？

二三線拍賣會具備挑戰的地方除了考眼力，也考邏輯思維，是運用邏輯思維的好地方。二三線拍賣會陷阱處處，不合情理之事多不勝數。如何趨吉避凶是所有藏友必須學習的課題，否則很容易成為一個冤大頭！







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱