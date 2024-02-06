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近月，香港一間拍賣公司被成功檢控違反商品說明條例，對拍賣行業中的害群之馬而言，無疑敲起了喪鐘！

據報導，一間名為「今是」的拍賣公司於公開拍賣會上成功拍出31枚價值共逾20萬港元的晚清民國時期錢幣，後被證實屬假幣，拍賣公司於2022年被票控作出虚假陳述，違反商品說明條例，早前在東區裁判法院否認兩張傳票控罪受審。裁判官何慧嫻於裁決指，拍賣行在未有盡責查證下，在拍賣圖錄上作出虛假陳述，訛稱錢幣來自晚清民國時期，裁判官並強調拍賣公司不能依靠圖錄的免責聲明逃避刑責，裁定兩項傳票罪名成立，共判罰款4萬港元。

刑事罪行成立，買家控告「今是」的民事索償官司，恐怕「今是」完全沒有任何抗辯理據，唯有盡快賠款，否則難逃清盤命運。

我一直批評拍賣行業拍假成風，完全不受監管，令到古董文物拍賣市場烏煙瘴氣，政府的監管部門，尤其是海關，應負上一定的責任！這次的裁決，無疑是對拍假騙財的公司一記當頭棒喝，是我所樂見的！

裁判官裁決指拍賣行在未有盡責查證下，在拍賣圖錄上作出虛假陳述的說話應該如何解讀？「今是」的答辯完全依賴一位所謂錢幣專家林松亮的意見。林松亮是何許人，是不是一個公認的錢幣專家？這是一個關鍵問題！若他是一名公認的錢幣專家，官司輸赢未知；若他是一個名不見經傳的人物，他便不是一名專家證人，輸官司便無可避免！

拍賣市場的古錢幣買賣主要靠PCGS（Professional Coin Grading Service）驗證。「今是」沒有將錢幣拍品送去PCGS驗證是疏忽，還是明知是假卻意圖渾水摸魚？

「實迷途其未遠，覺今是而昨非」語出陶潛《歸去來辭》。「今是」經此一刦，有沒有覺今是而昨非？我走上它的官網一探究竟。

桐油埕始終都是裝桐油！觸目所見的瓷器拍品竟然全部是新仿！「今是」還玩弄一點小聰明，不為大部分拍品標示時代，以為這樣便可以瞞天過海，免除刑責！

世上確是存在天真的買家、愚蠢的買家，但只是佔極小數。一般藏友看見拍品不標示時代，或是標示時代的拍品的估價如豆腐渣價錢一樣低，必然心存疑慮，不敢舉牌競拍拍品。「今是」又如何生存？

裁判官裁決指「今是」拍賣公司未有盡責查證拍品真偽。怎樣做才算盡責查證，盡責查證之後是否可以免責？

拍賣公司一般依賴自家的專家對徵集的拍品的真偽作出專業判斷，但拍賣公司的專家是否真正的專家卻不能一概而論。國際級拍賣公司的專家團隊的認受性非常高，非二三線拍賣公司的專家的認受性所能比較是鐵一般的事實。二三線拍賣公司的商譽一般不佳，有些更是聲名狼藉，與政府或個人打刑事或民事官司處於下風因此無可避免。

依賴拍賣公司自家專家的專業判斷算不算盡責查證？這要看個別專家的履歷、經驗。但人心不古，一流的專家團隊也可能為了龐大的金錢利益而故意賣假，遑論二三線拍賣公司的所謂專家！但買家要證明拍賣公司賣假，沒有盡責查證拍品的真偽，舉證並不容易，最起碼要找到一至兩位公認的專家作為專家證人，因為有規模的拍賣公司一定找第三方專家作出抗辯，官司會因此沒完沒了，拖個三五七年是等閒的事！







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