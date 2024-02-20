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2008年，香港蘇富比拍賣一對「清乾隆黄地軋道錦紋粉彩開光式『嬰戲龍舟』圖螭龍耳扁壺」，最終以31,687,500港元成交。

事隔16年，最近美國一間小型拍賣公司Dixon’s Auction At Crumpton網上拍賣一支同樣的扁壺，不過不是乾隆款，而是嘉慶款，估價1,000-2,000美元，由25美元起拍，引來343位主要是中國大陸買家的關注。

超級大仙丹出現在線下拍賣，還有可能少人知道，一旦放在線上，一傳十，十傳百，仙丹便不再是仙丹，大漏便變成小漏，扁壺最終以155,000美元成交！

155,000美元折合約1,200,000港元，與2008年香港蘇富比以31,687,500港元成交的一對乾隆扁壺相互比較，還是有很大的折讓。為甚麽會這樣，是不是不少買家看假？

原來問題出現在扁壺的底部！一位不懂中國瓷器的老外在扁壺的底部鑽了一個小洞，將價值約1,000萬港元的清嘉慶款扁壺變成燈座，令人哭笑不得！

老外將古董中國瓷器花瓶的底部鑽穿一個小洞，用來做燈座的新聞時有所聞，扁壺横看豎看也不適合做燈座，但還是逃不過老外一鑽的厄運。

「嬰戲龍舟」圖案始於乾隆時期，一直延續至晚清，道光時期出現於官窯瓷器上的次數為最多，而在乾隆瓷器中的「嬰戲龍舟」圖最為罕見。三支扁瓶拍品上的圖案描繪水面上兩隻龍舟競賽，岸上兒童搖旗吶喊，敲鑼打鼓、燃放爆竹，場面十分熱鬧。小童們手中分別持有萱草、佛手、壽桃、銅鈴、爆竹、銅磬等物。

2002年5月7日，一支「清雍正粉彩福壽紋橄欖瓶」在香港蘇富比以4,000多萬港元成交。據香港蘇富比透露，此瓶的主人是美國一名退休外交官，他亦將橄欖瓶改成燈座一直放在客廳，但他福星高照，沒有在橄欖瓶的底部鑽一個小洞以便通過電線，因此無意中發了一筆不大不小的横財！

Dixon’s Auction At Crumpton的扁壺在各方面幾乎與2008年的一對一模一樣，但是落嘉慶款，因此不少人懷疑它其實是新仿，但是故弄玄虛在底部鑽一個小洞轉移視線。這是陰謀論！我仔細比較過2008年的一對拍品和今次的扁壺拍品，從器型、釉色、畫工方面分析，我認為今次的扁壺拍品是對的。至於今次的扁壺拍品落嘉慶款而不是乾隆款，但在各方面卻大同小異，我猜測這次的扁壺拍品燒造於乾隆晚期，當時乾隆還是皇帝，但不久之後他將王位禪讓與嘉慶，自己退居幕後做太上皇，而扁壺拍品的款字是釉上紅彩，可以即時改寫成「大清嘉慶年製」款。如款字是釉下青花，今次的扁壺拍品恐怕在當時已被打碎，不會進呈給嘉慶帝！

今次的扁壺拍品的155,000美元成交價是否有利可圖？將底部小洞完美地修補並不困難，但修補後，下一次拍賣時的拍賣行說不說破卻是另一回事。如拍賣行隱瞞事實，以完整器上拍，以一千幾百萬人民幣成交將不會是奇怪的事。現在鬧得熱哄哄，我相信新貨主暫時不會將扁壺送拍賣。三五七年後，當扁壺再現拍場時，不知底部的小洞還會在嗎？

2017年12月，一支「清乾隆藍地軋道粉彩九龍紋天球瓶」在北京東正拍賣公司上拍，估價20,000,000-25,000,000人民幣。這一支拍品跟扁壺拍品同一命運，都是在底部鑽了一個小洞，但已修補。「清乾隆藍地軋道粉彩九龍紋天球瓶」曾於2010年在香港蘇富比拍賣，當時底部的小洞還在。事隔七年，底部的小洞已修補，但因為是釉下青花款，北京東正想瞞也瞞不住。拍品最終從2,000,000人民幣起拍，以11,000,000人民幣成交！

可見一個小洞對成交價的影響有多大！







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