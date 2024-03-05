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我之前討論過拍賣行業為了促銷如何巧立名目，將某些满綠翡翠拍品稱為「帝王綠」。除了這種促銷手法，拍賣行業亦時常強調某些拍品傳承有序，以達到促銷的目的！

何謂傳承有序Provenance？我的理解是等同於收藏歷史或拍賣歷史，但拍賣行業將它提升到另一個層次，明示或暗示拍品經過多名收藏家收藏、鑑定，百份之一百保真。事實是不是這麼簡單？

收藏家有很多種，有些獨具慧眼，有些只是盲目跟風，有些為了炫富，不一而足。收藏家收藏的古董文物並不一定真因此是一種常識！

以宋朝燒造的出土瓷器為例，一千幾百年來一直埋在土裏，直至最近一百幾十年才無意中被挖掘出土，何來傳承，遑論有序！

一件宋代瓷器經過近代一、兩個收藏家收藏便被稱為傳承有序，雖然我認為是名不副實，但我相信拍賣行業會一直沿用，直至地老天荒！

2022年6月，台北宇珍2022春季拍賣會 《溯本：懷源閣中國藝術珍藏》專場拍賣會出現一支「南宋官窯長頸瓶」，估價800,000-1,000,000新台幣，折合約222,200-277,800港元。 根據宇珍拍賣公司介紹此「南宋官窯長頸瓶」在國外傳承有序過程清晰，此瓶曾經被瑞典 J. Heller 收藏，後來被美國紐約古董商 Ralph M. Chait 收藏。

一支南宋官窯長頸瓶的市價是多少？300,000甚至1,000,000港元能否買到？台北宇珍將一支南宋官窯長頸瓶估價800,000-1,000,000新台幣有甚麽玄機？

我甚至不用看拍品也知道必然是假貨！我如此說是否太過武斷？這個世界没有見錢不開眼的儍人，就算有，也不會在拍賣行業。拍賣行業充斥眉精眼企的從業員、只會殺錯，不會放過，怎會將一支價值一、二千萬港元的「南宋官窯長頸瓶」估價800,000-1,000,000新台幣，他們又不是傻的！

我不相信大名鼎鼎的Ralph M. Chait的眼力這麽差，誤將新仿的官窯長頸瓶看成南宋的東西。台北宇珍的做法，算不算厚誣古人？

另一件所謂傳承有序，曾經展覽著錄的「南宋官窑茶碗 銘『望山』」的故事更是令人發噱！

2021年底，北京京古國際拍賣公司拍賣一件據稱來自日本，所謂傳承有序的「南宋官窯茶碗 銘『望山』」，所以稱此碗為「望山碗」。此碗從10,000,000人民幣起拍，據說最終以22,600,000人民幣落槌，令人驚掉下巴！

據拍賣公司介紹，此件花式碗如何流出國外已不可考，據大正三年（1912年）由日本景山家族所收錄的《景山家道具賬》所記載，其最早可能為京都府公卿九條尚忠的關白府收藏作「殿拂物」，其後流落在外，被當時的絲原家第十三代家主，日本政治家、企業家絲原武太郎購得，作為祝壽禮品贈予景山家。景山家將其珍重保管，並書「景山家重寶，永遠保存置事」字樣。其後曾在昭和十年（1935年）經由東洋美術協會承辦於東京神一橋教育會館舉行的《鮮滿北支古美術展》中展覽。

拍品除了來源顯赫之外，還得到中國大陸兩位重量級人物的加持，一位是翟健民，另一位是杭州南宋官窯名人華雨農。有這兩位大人物的加持，「望山碗」以22,600,000人民幣落槌，似乎是理所當然，事實又是不是如此簡單？

與「望山碗」類似的南宋官窯茶碗，台北故宮博物院便有兩件。它們的器型如何、釉色釉光如何，修足工藝如何，可以與「望山碗」相互比較以證真偽。

故宮藏品的器型靈動飄逸、釉光釉色内斂，望之如寶石一般明亮但不耀眼；「望山碗」的器型呆板，釉光釉色死氣沉沉、木木獨獨，不懂說話，疑似經過化學藥水浸泡清除賊光，但過猶不及。故宮藏品的修足工藝是標準的南宋官窯茶碗的修足工藝，圈足内平整、直壁；「望山碗」底足修足成滾圓的「泥鰍背」樣式、斜壁，與標準的南宋官窯茶碗修足工藝不符。就此兩大破綻似乎便可以判斷「望山碗」是仿品！

來源可以偽造，文件可以偽造。大錢當前，甚麽都可以偽造！

京古提供在日本的展覽圖片，「望山碗」被描述為「青磁花式碗」。花式碗是現代漢語的叫法，日本人的叫法是輪花鉢。京古似乎是再一次露出狐狸尾巴！

如此一件來源顯赫的名品「望山碗」，為甚麽不曾被日本政府列為國寶或重要文化財？貨主為甚麽不送去蘇記、佳記拍賣，反而送去北京微拍，他是不是又是傻的？我畫公仔畫出腸，來源一欄肯定過不到蘇記、佳記的盡職審查；「望山碗」的釉光釉色、修足工藝亦肯定令到兩間大行的專家們大搖其頭！

我意猶未盡再補充一點：名品名器的貨主不將藏品送去大拍，卻送去小拍，買家便要小心謹慎，它可能是仙丹，但更大可能是砒霜！

没有一個名品名器的貨主是傻的！







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