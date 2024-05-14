古代青銅器的銅鏽如何影響成交價？從兩件古代青銅器一探究竟！

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古代青銅器的收藏圈子比較細，不像瓷器的收藏圈子那麽大，原因是懂的人比較少，而價格卻相當昂貴，不是一般藏友可以負擔得起，又因為中國大陸明文禁止買賣，因此大部分精美的古代青銅流失海外！

古代青銅器的價值在於器型、紋飾、銘文和皮殼。傳承亦是一種付加值，有人看得非常重，有些人完全不重視。追求名牌的有錢人在收藏圈子並不少，跟這些人在拍場為一件傳承有序的古代青銅器拍品鬥出價，並非生意之道，因此古董商從來不會這樣做。

上世紀末大量古代青銅器湧進香港的古董文物市場，買家大部分是外國人，他們不追求名牌，看到是真的古代青銅器便出價收購，因此大部分古代青銅器流失海外。這些古代青銅器最近幾年陸續在拍場出現，卻成為傳承有序的拍品！

最近保利香港2024年春拍，一件「商晚期至西周早期青銅亞龔父辛尊」出現在「得遂初心：花、茶、佛道藝術珍品」專場，估價10,800,000-12,000,000港元，最終以12,000,000港元成交。商周青銅器與初心、花、茶、佛道藝術有何關係，令人摸不著頭腦！

青銅尊的器型只見於商、西周，春秋戰國及以後不復見。大獸面紋、夔龍紋亦只見於商、西周青銅器上，因此斷代是對的。青銅尊在古代青銅器市場並不常見，尤其是滿工带銘文的出戟尊，因此價格昂貴。拍品在上世紀初已經出國，因此傳承有序。拍品最可取之處是它紋飾清晰，幾乎每一樣細微之處都可以看得清清楚楚，再加上器表幾乎沒鏽，露出青銅合金的原色，令古代青銅器的愛好者垂涎欲滴！

另一件拍品「商晚期青銅獸面紋方彝」估價5,000,000-8,000,000港元，最終以6,000,000港元成交！方彝這種器型更加少見，幾乎是每一個資深古代青銅器收藏家夢寐以求的商周青銅禮器！

拍品只在2016年在保利拍賣過一次，並沒有其他的傳承記錄，因此名氣沒有上述的出戟尊那麼大。

方彝比出戟尊更加少見，尤其是滿工的，但成交價卻只及出戟尊的一半，原因何在？名氣為拍品带來付加值這個因素當然不能排除，另一個重要因素是器物的外觀，即是皮殼！皮殼除了可以幫助收藏家判斷真假之外，精美的皮殼更為觀者带來賞心悦目的效果！

方彝亦是满工，還带蓋，但在近底部已出現白點，可能是銅病，需要處理。另外，有些回紋比較模糊，有點美中不足，但整體來說也是一件不錯的方彝！

兩件拍品都是不錯的商周禮器，成交價卻相差一大截，除了與名氣有關，亦與外觀，即是皮殼有關！

與古代青銅器有關的行内術語非常多，例如燦仔叫「出戟」Flange，學者專家只講「出」。我是一名港燦，沿用「出戟」的叫法是恰如其分的！新出土的古代青銅器，佈滿泥和銅鏽的叫「生坑」；已出土很久，經過不少人的手澤、表面比較明亮光滑的叫「熟坑」。

因此，出戟尊顯然是熟坑；方彝卻可以勉强說是生坑！

上圖是現藏殷墟博物館的商代青銅觥，器表已出現嚴重鏽蝕，令到紋飾模糊不清。觥是非常少見的商周青銅禮器，是很多古代青銅器收藏家追求的器型，但因它的外觀不好看，變成雞肋！







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