草間彌生的作品還有沒有升值的空間？試從兩幅《南瓜》探討藝術家的市場價值

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當代藝術炒味濃到化不開在收藏圈子廣為人知，但將平庸的當代藝術作品炒上天價的幕後炒家是誰，卻不是每一個人都知道！

中國油畫界四大金剛的作品在大約十多二十年前被炒上天價，在近幾年卻乏人問津，成交價不斷下跌的事實，反映出當代藝術的當炒週期大概是在十至十五年之間！

每一個炒家都知道低買高賣的策略，但怎樣的價位才算低，卻不容易捉摸。大部分炒家都是後知後覺，因此損手爛腳的多，賺到盆滿缽滿的少！

草間彌生在上世紀六十年代已經在美國出道，雖非寂寂無聞，但亦只是二、三流的抽象畫家。她一直在當代藝術圈子浮沉，回國後更被國民妖魔化，直至花甲之年，她的作品才被炒家、畫廊、拍賣行相中，聯手捧上天，成為當代藝術畫壇炙手可熱的藝術家！

她的畫作的主題離不開網紋與波點，與另一位當代藝術畫家Damien Hirst不停地畫波點相同，不同的是Damien Hirst還創作其他與「死亡」有關的藝術品，而草間彌生卻始終如一。

2023年香港佳士得拍賣一幅草間彌生的《南瓜》，最終以40,305,000港元成交。2024年春，香港保利亦拍賣一幅草間彌生的《紅南瓜》，成交價是18,000,000港元。這一幅《紅南瓜》由2012年的832,000港元炒上至2018年的5,310,000港元，再炒上至現今的18,000,000港元。《紅南瓜》還有沒有升值空間，未來的價格會不會拾級而上？

草間彌生的「南瓜」充斥拍場，幾乎是每一間拍賣行追求的拍品，因此可以用一個「濫」字形容。「南瓜」的成交價由一千多萬至六千多萬不等，分別在於同樣是「南瓜」，只是顏色不同！

兩幅大同小異的「南瓜」以相差多過一倍的價格成交，反映出炒家的品味、觸角與眾不同，還是根本沒有策略可言，只是盲目出價、追捧？

現在入市炒「南瓜」，不如入廚房煲南瓜湯來得實際，因為已經太遲！要炒，應當二三十年前便要入貨，但二三十年前誰又聽過拍賣行業吹捧出來的「波點女王」的大名！

草間彌生的作品充滿獨特的個性，但藝術性不高，没有展現高超的技巧亦没有內涵，尤其是不斷重複一個主題的作品，令人覺得在看小學生的畫作！當然，炒家炒的不是作品的藝術性，也不是作品的稀缺性，而是炒一個未來有不同人入市以高價接貨的信念！

草間彌生作品的價格，我認為已經到頂，將會在三幾千萬之間徘徊，直至泡沫爆破！

香港邦瀚斯將會拍賣一幅草間彌生的抽象畫《無限》，以估價待詢形式上拍。《無限》於1995年完成後從未出現於拍場，因此沒有「南瓜」那麽濫，而生貨上拍，當然會引起炒家關注。成交價會不會因此衝上億元港幣關口？拍賣行業替她堆砌上來的「名氣」，是不值一億的！







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