史泰龍收藏的百達翡麗、冠上拿度名字的Richard Mille！買的不是名錶的精湛工藝，而是由名人加持的名氣？

加入最愛專欄 收藏文章

拍賣行業是觸角最敏銳的行業，有怎樣的買家便有對應的拍品！

在名錶收藏圈子，有一班藏家或炒家買的不是名錶的精湛工藝，而是名錶由名人加持的名氣！

前一陣子我談論過埃及法鲁克國王的百達翡麗Ref. 1518和末代皇帝溥儀的百達翡麗 Ref. 96 QL，我認為兩者的傳承都是憑空捏造，但最終兩枚百達翡麗還是以高價成交，可見在名錶拍賣圈子，「橋」不怕舊，最緊要有傻人受！

虛假陳述在任何一個行業都是一種觸犯刑法的行為，輕則罰款，重則監禁，但在拍賣行業，虛假陳述之事無日無之，卻不見有監管人員執法，我因此只能猜測監管人員缺乏專業知識或玩忽職守！

最近兩枚由名人加持的名錶分别以高價成交。一枚是由史泰龍Sylvester Stallone收藏未開封的百達翡麗白金雙錶盤6300G-010 Grandmaster Chime，另一枚是由冠上「泥地王」拿度Rafael Nadal名字的Richard Mille，前者以540萬美元（約4,210萬港元）於紐約蘇富比拍出，後者以914萬港元於香港邦瀚斯易手。

史泰龍和拿度還在生，傳承記錄是不成問題的，買家為名人加持的名氣付出的溢價是多少？

普羅大眾不知道的是，不是任何人走進百達翡麗專賣店，便可以買走一枚百達翡麗的，尤其是特别型號，如這次拍賣的6300G-010 Grandmaster Chime，不是VVIP，有錢也買不到，這是造成百達翡麗在拍場備受追捧的主要原因之一！

據悉百達翡麗雙錶盤6300G-010的零售價是220萬美元，配備20項複雜功能於一身，除了一般的計時功能，還集大小自鳴、三問報時、兩地時間、瞬跳萬年曆、月相、閏年週期，甚至鳴報日期等。對於普通用家來說，了解各項功能也不容易，遑論懂得調校！

禮失而求諸野，特別版名錶只能求諸拍場！對於特別有錢的錶迷來講，付出超過一倍的溢價購藏一枚非常特別、有錢也買不到的6300G-010 Grandmaster Chime，買家一定認為物超所值，滿心歡喜，令到其他不捨得花數千萬港元競拍的錶迷眼中滿是欣羡之色！

另一枚不鏽鋼版本的6300A曾經在日內瓦以3,100萬瑞士法郎（約2.4億港元）拍出，但那次是慈善拍賣，因此成交價不能作凖！

Richard Mille並非大各牌，只是一間獨立製錶品牌，名氣與百達翡麗的比較實有天壤之別！Richard Mille找拿度加持，提升知名度只是一種商業考量，目的是締造一個雙赢局面！

拍品RM27-01 ANCA型號只是一枚配備手動上弦鏤空陀飛輪的碳纖維運動型手錶，在製錶工藝上除了用了特殊物料和特別輕及耐撞擊之外，並沒有其他突破性功能，外型是否討好也是見仁見智。最終以9,148,000港元拍出我相信完全歸功於拿度的知名度。

RM27-01 ANCA雖是限量版，但廠方總共製造了50枚。拍品是原型款，為可收藏度加了不少分。50枚RM27-01 ANCA隨時在拍場出現這一個事實，令到錶迷出價意欲減弱無可避免。愚見認為如另一枚RM27-01 ANCA出現在拍場，一半的成交價，即是4,500,000港元也不到！

6300G-010 Grandmaster Chime因為珍稀、工藝卓越，除了值得收藏也有可炒之道。如這一枚6300G-010 Grandmaster Chime再在拍場出現，成交價飆升將會非常合理。RM27-01 ANCA的9,148,000港元成交價卻已到天花板，不可能再有升值的空間！







【你點睇】辭任終院法官撰文指本港法治受干預，政府反駁強調不受政治壓力，你是否支持政府回應？► 立即投票