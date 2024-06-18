「藝術銀行」是一個創新行業，還是一個混水摸魚的局？

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最近不少中國大陸的公眾平台不停吹譃「藝術銀行」的出現，不停敲鑼打鼓為其造勢。那麽，「藝術銀行」究竟是甚麽一回事？

有鱔稿這樣說道：「三十六行，古董為王！在中國的傳統文化中，古董一直佔有舉足輕重的地位。在過去的幾十年裏，中國古董收藏市場憑藉其深厚的文化底蘊和歷史意義，逐漸成為全球收藏家和投資者關注的焦點。特別是中國開放拍賣市場以來，中國古董收藏市場一直處於繁榮發展的階段，吸引了許多藏家和投資者的注意。」這一段引子說的沒錯，接下來說的便是戲肉！

「在藝術領域的遼闊天地裏，『藝術銀行』如同一顆璀璨的星辰，以其獨特的模式和創新的思維，引領著藝術品流通與展示的新潮流。近日，這家以藝術為核心，以金融為驅動的機構宣布，已成功收購了2100件卓越的藝術作品，並通過租賃流通的方式，讓這些珍貴的藝術品得以在各個公共空間展示，為公眾帶來一場場視覺與心靈的饗宴。」原來，「藝術銀行」是一間藝術品租賃公司，即是將一些藝術品租借給不同的公司，讓它們將租借回來的藝術品擺放在它們認為適合的空間展示，用以提升公司的形象和員工、客人的個人藝術品味！

一間企業購藏古董文物擺放在其公司或尊貴物業的公共空間，藉以籍提升企業形象和尊貴物業的格調，三十年前嘉里集團已經開創先河，中環陸羽亦在上世紀六、七十年代開始在牆壁上掛滿中國書畫，令到食客如置身書畫展覽廳，為吃早、午、晚飯的客人提供多一點視覺享受！

值得留意的是鱔稿說的是「藝術品」，不是古董文物，因此不存在真假問題！「藝術品」滿街都是，上環嚤囉街便有很多很多「藝術品」隨街擺放！

前一陣子在香港有一間豪宅放盤出售，屋内竟然放了三尊福祿壽瓷塑像，而不是梵高的名畫，與室内的法國宮廷式傢私格格不入，令人啼笑皆非！當然，屋主的低俗品味與新買家無關，屋主亦沒有說他會慷慨地把它們送給新買家！

鱔稿宣稱「藝術銀行」已成功收購了2,100件卓越的藝術作品。這些「藝術作品」究竟是甚麽東東？不看猶可，一看不難笑出眼淚來，原來都是現代工藝品！

一間企業將現代工藝品放在公共空間是提升企業形象，還是展示自家的低俗品味？一間企業會不會花錢租借現代工藝品砸自己的招牌？

三十六行，行行出狀元；第三十七行竟然出了一班天真的傻瓜，以為搞一間所謂「藝術銀行」、找寫手寫鱔稿，便可以吸引到大量蠢人給他們送錢。他們真是想得太美！

不用一年，「藝術銀行」便可以關門大吉！







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