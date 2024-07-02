再談柴窯之謎！究竟這「薄如紙、色如天」的五代柴窯是否真的存在？

加入最愛專欄 收藏文章

雖說不為無益之事，何以遣有涯之生，但人生可做之事甚多，但不包括追尋諾亞方舟Noah’s Ark、亞特蘭蒂斯Atlantis和柴窯窯址的下落！

北宋官窯的窯址，很多考古學家、學者專家相信埋在汴京（開封）城下，不見天日。哥窯的窯址到現在還是撲朔迷離，令人摸不著頭腦。五代柴窯在歷史上是否真實存在，亦是到現在都是没有人解得開的謎！

據說五代柴窯是以五代時期周世宗柴榮的姓氏命名，但宋人書籍、筆記和地方志等完全没有這方面的記載，直至明洪武時期曹昭的《格古要論》才明確指出柴窯：「出北地，世傳柴世宗時燒者，故謂之柴窯。天青色，細媚有細紋，多足麄黃土。」明萬曆年間，文震亨也在《長物志》中寫道：「柴窯最貴，世不一見。青如天，明如鏡，薄如紙，聲如磬」。

有人說五代柴窯的窯址一定在河南，因為仿柴窯器而燒造的宋官、汝窯、鈞窯皆在河南，順理成章柴窯的窯址也應該在河南。這是想當然耳！

後周固然在開封建立政權，但只經歷三世，歷時九年，周世宗柴榮在位時間不足六年（954-959），死時僅39歲。周世宗在五年多統始期間，對內進行改革，對外則積極開拓疆土，並於顯德元年（954年）二月率軍迎戰北漢主劉崇、遼兵4萬於昌平（今山西）南，終大破北漢軍和遼軍，穩定政局。後又擊敗後蜀的孟昶，取得秦、鳳、成、階四州，又於957年，先後三次親征南唐，創建水軍，攻下兩淮全境。顯德六年三月，周世宗圖舉收復燕雲十六州，但時不我與，病倒幽州（今北京），三個月後病逝！

周世宗在短短五年多時間南征北討，為國計民生費煞思量，有没有時間和閒情逸致指示官員建構御窯創燒新瓷？我認為没有！柴窯根本不存在，只是後人偽託周世宗，是騙子或好事之徒籍以斂財或求名的工具，後人以訛傳訛，遂成就了柴窯一說！

北宋官窯、哥窯的窯址雖然找不到，但有傳世品，柴窯卻是一件傳世品都没有！追尋柴窯窯址的下落，猶如在一間漆黑的房間尋找一隻全黑色的貓，只會徒勞無功！

清末民初《瓷鉴》一書，無名氏作者描述「柴窯，在河南鄭州，周世宗顯德初年創設也」。周世宗即位之初，局勢並不稳定，他甚麽實事也不幹，卻去創設一個新的窯場？可見作者胡說八道居多！他其後繼續說「胚胎、釉汁與唐末蛇虎大瓶大致相同」。蛇虎大瓶是甚麽樣子，没有人知道；又說「然性雖糠，已純係瓷質，惟胎色白中略帶灰色耳，其釉透脫如玻璃，而天青一色為最佳，蝦青、豆青、豆綠等色次之」。他又說「釉中有細紋開片，見於豆綠色者較多」。據說周世宗柴榮曾要求御窯瓷色為「雨過天真雲破處，這般顏色作將來」，後人以之形容柴窯器的天青色釉，亦無非以訛傳訛。清蘭浦、鄭廷桂在《景德鎮陶錄》一書中說柴窯瓷：「為諸窯之冠」，而《瓷鉴》一書作者卻說見過胎色白中略帶灰色和蝦青、豆青、豆綠的柴窯器，釉中有細紋開片，見於豆綠色者較多！可說是愈說愈糊塗，令人不明所以！

明代、清代一些人根據傳聞說了幾句話，竟然忽悠了無數人六百多年，這個玩笑開得也太大了！

Readmore：

「雨過青天雲破處」，世上真有柴窰陶瓷？







《說說心理話》情緒勒索任何關係均有機會發生 如何走出情緒勒索循環？► 即睇