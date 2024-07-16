汝窯價格高低取決於甚麼？一件爛開六塊的汝窯盞拍了五千多萬港元，而完整的汝窯筆洗只拍了兩百萬人民幣？

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「汝窯專家」康蕊君Regina Krahl認為傳世汝窯器只有87件。這個論斷有人同意，有人不同意，不同意的人之中肯定包括北京故宮博物院和西泠印社的「瓷器專家」！

2024年7月14日，西泠印社的「江南心境·單色釉及文房瓷器專場」將會拍賣一件「張公巷汝官窯天青釉洗」，估價6,000,000-9,000,000人民幣。汝窯洗是重器之外，亦曾經以2.94億港元拍出過一件，因此不能不講！

另一件汝窯洗以2.96億港元成交，這一件「張公巷汝官窯天青釉洗」的估價只是6,000,000-9,000,000人民幣，為甚麽有這麽大的差距，因為張公巷汝窯是次一級的汝窯，清涼寺燒造的才是正宗汝窯？

張公巷窯燒造的青瓷究竟是官窯還是仿汝窯，暫時沒有定論。傳世的87件汝窯器之中，哪一些出自清涼寺，哪一些出自張公巷，亦從來沒有細分。「汝窯專家」康蕊君也只是籠統地稱它們「汝窯器」Ru ware。西泠印社的專家卻斬釘截鐵地宣稱拍品出自張公巷，指「國內外公私收藏中的張公巷窯作品僅知一例，為大英博物館所藏之『亞歷山大碗』」，目的只是為了提高拍品的身價，實有誤導之嫌！

「亞歷山大碗」Alexander bowl現藏大英博物館。根據館方的描述，「亞歷山大碗」出自北宋張公巷，但此碗並非如拍品一樣以支釘工藝燒造。西泠印社的專家將拍品與「亞歷山大碗」類比，試圖證實拍品出自張公巷，是擬于不倫，是穿鑿附會的說法！

拍品横空出世，並非傳世品。重器完全沒有來源，如何說服潛在買家它是真品，我相信西泠印社自有妙法！

很多人不知道，西泠印社是汝窯器的集散地，幾乎每一年都有新出品！2019年春季拍賣會之中國歷代瓷嚣專埸，西泠印社拍賣一隻「北宋汝窯天青釉圓洗」，估價1,200,000-1,800,000人民幣，最終以2,070,000人民幣成交！西泠印社指拍品出自一位台灣收藏家、付带一個舊的絲織盒。這些說話完全没有意思，假的真不了，就算拍品來自名門望族，裝在用黄金打造的盒也不能改變拍品是假貨這一個事實！

完整器看過，再看一件用金繕法修補的「汝窯圓洗」。西泠印社2021年春季拍賣會之中國歷代瓷嚣專埸（二），一件「汝窯圓洗」上拍，估價60,000-80,000人民幣，最終以69,000人民幣成交！這次拍品不是來自台灣，而是日本！

爛開六塊的汝窯盞拍了五千多萬港元，同樣是修補的「汝窯圓洗」卻只是賣了69,000人民幣，原因是不是非常明顯？

西泠印社樂此不疲地拍賣「汝窯器」，原因是不少人對汝窯的熱愛已達到痴迷的程度，總希望擁有一件，籍此自抬身價、傲視同儕，連北京馬爺也逃不離這個「痴」字！

北京馬爺在自媒體吹噓曾在日本撿漏，以非常低的價錢買了一件北宋汝窯洗，吃了一粒大仙丹！一直以來我無緣欣賞，直至最近才看到高清圖。每天大清早數以萬計在北京地攤流連忘返的人們之中，可能也有北京馬爺的身影！

後記：北京故宮曾出版一本《汝窯雅集》，記錄了世界上90件保存完整的汝窯全件珍器，觀復博物館藏的北宋汝窯洗便位列其中。這一番操作北京故宮沒有得到海外學者專家的認可之外，亦未能成功搶奪汝窯的話語權，一切只是自說自話！







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