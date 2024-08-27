一個存在贗品的展覽，普羅大眾又應該如何看待？展出贗品就能為其洗白、鍍金？

加入最愛專欄 收藏文章

上個月，台灣國史館臺灣文獻館舉辦「倜儻筆墨·大師與大師的內心世界」特展，官宣稱將會呈獻多位近現代華人巨匠大作，包括常玉，張大千、林風眠、徐悲鴻、吳冠中的作品。

一場展覽羅列諸位近現代大師的作品，可謂盛況空前，當然吸引到不少藝術愛好者、收藏家、藝評家在展覽期間到場參觀，但不幸的是不少藝評家異口同聲指展品全是贗品，引起軒然大波！

據聞主辦單位是「美台古文物藝術及創新科技研究發展交流協會」、「佛光山人間福報」、「海峽兩岸古文物研究發展協會」、「御丞璽國際股份有限公司」。這些是甚麽組織，不得而知，已知的事實是這些組織聯手舉辦一場展覽，展出大量假畫，目的當然是意圖為所藏的假畫鍍金，方便將來伺機出售騙財！

醜聞爆出之後，國史館臺灣文獻館兩度在社交媒體回應，首則貼文主要表示展覽非為館方主辦，他們只是租借場地收取租金，第二則貼文則宣佈展覽因故於7月30號腰斬（原定展出至8月4號）。

國史館雖不是主辦方，但是官方機構，事前是否應該做一點功課，查閲展品，徵詢專家意見，令到宵小不能以展覽為名，為假畫鍍金，以維護館譽？

別有用心的造假者、藏假者、販假者利用官方展覽場地，展出贗品，意圖為贗品洗白、鍍金，幾個月前香港也發生過一椿。一名自稱是全真教教主丘小君關門弟子的藏友，在香港大會堂高座舉辦一場陶瓷器展覽，但因為規模不大，展品寥寥可數，故此引不起關注，因此只是藏友聊以自娛的展覽罷了。

收藏家為自家的藏品搞展覽只有兩個目的：不是為名，便是為利！藏假者為自家的贗品搞展覽只有一個目的：為贗品洗白、鍍金，以便將來伺機出售圖利。

展品有真有假，但極具爭議的展品，普羅大眾又應該如何看待，急不及待走去參觀，還是嗤之以鼻？我所說的展品便是已經神隱七年、大名鼎鼎、鼎鼎大名的達文西畫作《救世主》Salvator Mundi。

據報導，以天價35億港元成交的《救世主》買家沙特王儲穆罕默德Mohammed Bin Salman將安排《救世主》於沙特首都利雅特一所尚未建成的博物館展出。這一則消息引來不少好事之徒、學者專家、藝評家、陰謀論家翹首以待，原因是《救世主》的真假問題充滿爭議！

佳士得在拍賣《救世主》之前，找來不少學者專家為《救世主》是達文西作品的真實性背書。這是拍賣行業的一貫做法，不足為奇。另一批學者專家卻大力質疑《救世主》是達文西作品的說法，為此提出了不少論述。當時雙方各執一詞，誰也說服不了對方，因此一直僵持到最近，才被一組專家發現《救世主》原作只有頭部和肩膀，後來添加了手、手臂和王權寶球Orb。換句話說，《救世主》超過一半的面積是後人或是達文西門徒的手筆。更有論述指《救世主》根本是達文西門徒沙拉Salai的作品，證據是沙拉的另一幅作品《救贖主基督》Christ the Redeemer（1511），無論是構圖、風格、油彩的運用、光與暗的對比上都與《救世主》非常相似！

如此一幅極具爭議的《救世主》如果與《救贖主基督》一起展覽，我相信一定會成為藝術界之世紀盛事！







【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情