國寶級文物驚現美國西岸拍場，背後有甚麼不為人知的内幕？

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上世紀九十年代，一名文物走私客給我電話，問我有没有興趣看一件國寶級文物，我問是甚麽東西，他故作神秘，不願意透露，只說我一看便知。我是一個好奇心非常重的人，當即二話不說，一看究竟。文物走私客所講的國寶級文物藏在一個長方型木箱裏，我以為是大型石雕，打開一看才知是金縷玉衣！我蹲著仔細觀察玉片的邊沿和四角的小孔，發覺機械切割、打磨及鑽孔的痕迹，即時判斷它是新仿。文物走私客開價1,500,000港元之外，還說玉片加金線也不止這個價錢，叫我不要「走寶」。我沒有搭理！

當年亦有一個朋友跟我說台灣女明星葉楓有一件金縷玉衣、一件銀縷玉衣，想找買家，問我有没有興趣，我回答說沒錢將他打發！

中山靖王劉勝墓出土的金縷玉衣我見過，只是一件出土文物，藝術性不高。真品出現在市場的可能是零，因為是一級文物，誰沾手都會吃不到羊肉惹到一身羶，吃不了兜著走！

據說文物走私客的金縷玉衣最終賣了給一位美國行家朋友「哨牙仔」。我以為事情告一段落，誰知數十年後的今日，同一件金縷玉衣竟然出現在美國西岸的一場小拍！

眾所周知，頂級拍賣行如蘇富比和佳士得，是不敢為一級文物舉槌的。如蘇富比和佳士得認為金縷玉衣是贗品，當然亦不會為它拍賣，因此金縷玉衣只能在名不見經傳的美國西岸金洲拍賣公司的拍賣會出現！

拍品曾經著錄和展覽，但這並不代表拍品是真品，因為古董商和收藏家為商品或藏品出版目錄和搞展覽，只是為商品和藏品鍍金的一種手法。

金洲拍賣公司為了取信於潛在買家，提供一份所謂《檢測報告》Examination Test Report。這份報告究竟說甚麽？其他不用看，我只是看這幾個英文字：“Purported age: Eastern Han Dynasty ca, 50CE” 「據稱出自東漢」。據何人所稱？當然是收藏家夫婦，亦即是賣方Patrick And Linda Dunnigan，因為《檢測報告》完成於2013年。「據稱年代」和「證實年代」（Purported age and confirmed age）之不同，直接影響拍品的真實性。換句話說，檢測機構並沒有在《檢測報告》確認拍品出自東漢年代，金洲拍賣公司提供這樣的一份《檢測報告》，無疑是搬石頭砸自己的腳！大象視界為金洲拍賣公司和拍品敲邊鼓，指「本件金縷玉衣為海外知名藏家舊藏，在上世紀八、九十年代就有權威出版記錄，同時帶有權威學術機構的檢測報告。」豈不是惹來嘲笑？

拍品估價500,000美元。這個估價不上不下、不湯不水，正正反映出金洲拍賣公司對拍品缺乏信心，只是抱著姑且一試的心態，因為如果金洲肯定拍品是真的，估價沒有一億，起碼也是幾千萬港元！

拍賣舉行之前，中國文物局會不會勞師動眾，阻止拍賣及試圖追回國寶級文物？如果中國文物局没有任何動作，證明它對今次拍賣並不重視，亦不認為拍品是被盗賣的國寶級文物！

金縷玉衣一定出自兩漢皇帝級別的大墓。最近幾十年來，我沒有聽聞任何一個兩漢大墓被盗，金縷玉衣失竊的新聞，這亦是證明拍品並非出自兩漢大墓的原因。

一件贗品經過著錄和展覽的洗白和鍍金之後，會不會就此變成國寶級文物？我認為可能性微乎其微。500,000美元不是小數目，拿得出500,000美元競拍金縷玉衣的人也應該不是傻人！但世事無絕對，或者真是有冤大頭拿出數十萬，甚至數百萬美元將它據為己有也說不定！







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