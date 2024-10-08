有史以來最大的仙丹？一隻南宋官窯花口杯估價50,000日圓，當中有何故事？

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拍賣會猶如不同戲碼的電影，儘管台上的拍賣官手舞足蹈、口沫横飛，施展渾身解數，但結局往往出人意表，有時充滿歡樂，有時充滿悲情，有時充滿無奈，更多的是好人當災，奸人得逞的結局！

2017年，北京保利秋拍《佞宋—宋元巷陌間的色·聲·香·味·觸》專場拍賣一只關善明藏的「南宋哥窑倭角方洗」，從260萬人民幣起拍，一直拍到2,300萬人民幣落槌，加上佣金以2,645萬元人民幣成交，超過起拍價達十倍之多。拍賣會塵埃落定後，收藏圈傳出不少質疑的聲音。首先是質疑它的斷代，其次是質疑它的成交價是否人為。換句話說，質疑2,645萬元人民幣的成交價是否假成交！

質疑它的斷代的依據是英國大維德基金會藏的一件哥窯小洗，標註的年代是元末明初，生產窯口是杭州老虎洞窯。這件大維德哥窯洗與上述的哥窯小洗，造型上都是一模一樣，底部的四個支釘痕的位置也是一模一樣。

關於哥窯的出生地和斷代問題，我已談過很多次，此處不贅。至於一只直徑只有7.2公分、没有顯赫來源的小洗以2,645萬元人民幣成交，我是完全不相信的！

這場拍賣之後，照說關善明對成績應該感到非常滿意，低價買回來的藏品竟然以天價（2,645萬元人民幣）成交，但奇怪的是他的另一件藏品「南宋官窯青釉葵瓣洗」竟然不再接再厲送去北京保利，而是送去香港蘇富比拍賣，最終以8,135萬港元成交，真正落袋的錢起碼有7,000多萬港元！

無論是南宋官還是哥窯器，都是很多高古瓷收藏家夢寐以求的藏品，它們的價格因此高企不下，但凡事總有例外！

大阪美術商會將會拍賣一只「南宋官窯花口杯」，估價竟然是區區的50,000日圓。這是一奇！全世界的拍賣行只會將南宋官、哥窯器的估價盡量提高，不會故意壓低！大阪美術商會的葫蘆賣的究竟是甚麽藥？

第二奇是大阪美術商會的拍賣目錄没有提供拍品的來源Provenance，大陸藝術媒體大象視界卻對拍品的出處瞭如指掌，聲稱拍品出自紐約佳士得1985的拍賣，39年前的估價已高達18,000-22,000美元！大象視界唯恐潛在買家不信，提供了1985拍賣目錄的相關圖片之外，還說：「大象仔細核對了圖錄和實物的每一個細節，當屬同一件無疑。」

首先，大象視界的說話從來都不可信，因為它只為老闆（拍賣行）服務，因此誤導買家之事多不勝數。第二，無論當年（1985年）的成交價是多少，現在的貨主，就算是急需用錢，也不可能同意50,000-80,000日圓的估價！

那麽，今次的拍品「南宋官窯花口杯」是不是1985年紐約佳士得拍賣的同一件？兩者非常相似，但我還是不相信是同一件，因為照著拍賣目錄的圖片新仿一只是輕而易舉的事之外，大阪美術商會並没有指出拍品來自1985年紐約佳士得拍賣，大象視界更没有提供1985年紐約佳士得拍賣的收據的圖片。根據過去大象視界的行事風格，如果現在的藏家的「南宋官窯花口杯」真的購自1985年紐約佳士得拍賣會，大象視界是不可能不提供收據的圖片的，除非不是！

在浩如煙海的拍賣目錄之中，大象視界的寫手竟然找到拍品39年前的拍賣資料，真是厲害得很！他是一早知道，還是無意中發現，誰人告訴他，為甚麽告訴他？我的猜測是拍品的貨主根據1985年紐約佳士得拍賣的「南宋官窯花口杯」的圖片新仿了一只，之後送去日本二三線的拍賣行大阪美術商會拍賣，再提供資料給大象視界的寫手寫一篇鱔稿促銷拍品！

我的猜測並非純粹陰謀論，而是因為太多地方令人大惑不解！我再補充一點：拍品如果出自1985年紐約佳士得的拍賣會，現貨主是不可能將拍品送去二三線的拍賣行大阪美術商會拍賣，而不將拍品送去佳士得或蘇富比拍賣，同時接受一個50,000 - 80,000日圓的超低估價！

有悖常理之事一定有古怪！







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