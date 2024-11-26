一隻琺瑯彩碗竟出現兩種截然不同的斷代？究竟誰對誰錯？價格又相差多少？

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2019年北京保利拍賣一隻「十面靈璧山居」舊藏「宋鈞窯天青釉紫斑折沿盤」，最終以6,440,000人民幣成交。買家後來於2021年4月將這一隻折沿盤送去香港蘇富比拍賣，估值卻大大提高至18,000,000－25,000,000港元！

這一隻在收藏圈子、拍賣圈子都備受注目的鈞窯碟子，以26,795,000港元成交之後，隨即引起廣泛的討論。有評論質疑，付出26,795,000港元成功競拍的買家，兩年前為甚麼不在北京保利舉牌，以6,440,000人民幣多一點的出價，將鈞窯碟子據為己有，而要多付出差不多2,000萬港元？亦有評論指出，有不少重量級收藏家根本不會在中國大陸買貨，因為就算競拍成功，也不能將拍品帶出中國大陸。這個論點有點似是疑非，兩年後同一隻鈞窯碟子不是出現在香港蘇富比的拍場？第三種評論指蘇富比的買家根本不知道拍品「宋鈞窯天青釉紫斑折沿盤」曾經於2019年在北京保利拍賣，更加不知道當年的成交價只是6,440,000人民幣，因為蘇富比在拍賣目錄隻字不提！

拍賣行業並沒有一套所謂「專業守則」，長久之來都是一個「八仙過海，各顯神通」的行業，潛在買家因此只能在拍賣前做足功課，避免中伏！

蘇富比的賣家偷雞得手，北京保利的賣家卻揼心口，白白損失了差不多2,000萬港元！保利在這件令人尷尬的事件中是否得到了教訓？

香港保利將會於2024年11月28日拍賣一隻「北宋鈞窯天藍釉玫瑰紫斑折沿盤」。這一次學乖了，為了防止「心懷不軌」的買家撿漏，香港保利將估價定為22,000,000-25,000,000港元！最終拍品以甚麽價格成交，保利會否爭回一點面子，我拭目以待！

2023年中國嘉德香港秋季拍賣會，一隻「民國天藍地仿琺瑯彩花果紋薄胎碗」上拍，估價150,000-200,000港元，最終以624,000港元成交。這一隻碗可談論之處甚多。首先，甚麽叫「仿琺瑯彩」？這一時期的釉上彩，除了單色釉，絕大部分是五彩、琺瑯彩、粉彩或洋彩。仿琺瑯彩是甚麽樣子，我未見過！從這樣的描述便可以看出嘉德香港的專家們極不專業，對琺瑯彩和粉彩之不同亦沒有深刻的認識！

買家以624,000港元成功競拍這一隻碗之後，肯定心裏樂開了花，一定以為自己吃了一粒超級大仙丹，不到一年便急不及待將它送去香港蘇富比估價。香港蘇富比知道這一隻碗的來源嗎？當然知道！但世事往往出現很多轉折，香港蘇富比的「專家們」認為這一隻碗並非出自民國，而是出自乾隆正朝，將拍品估價22,000,000-50,000,000港元之外，還貼上「清乾隆早期藍地琺瑯彩錦上添花四時花卉紋宮盌 《乾隆年製》藍料款」的描述，真是一石激起千層浪！這樣的描述和估價令到嘉德香港的同行們情何以堪之餘，會否也令到上一手賣家從此失眠？

香港蘇富比如何讓這隻碗以天價拍出？首先，先請出康蕊君Regina Krahl寫下千字長文，詳細論述她認為拍品出自乾隆正朝的理據，但因為篇幅太長，此處不贅！第二是將拍品定為前中華民國國務總理許世英（1872-1964年）舊藏，此後由家族傳承。第三是將拍品與芝加哥藝術博物館、台北故宮博物院的類似館藏品作外觀上的比較，但卻打破一貫慣例，沒有比較底款，令人好生奇怪！至於2023年香港嘉德的拍賣歷史和最終成交價，卻絕口不提！

我相信拍賣圈子現在已形成兩大陣營，一是蘇富比中國藝術板塊的主事人和同事，希望拍品以天價成交，吐氣揚眉，收一張期票大利是過聖誕；二是香港嘉德的年輕專家們，求神拜佛拍品流拍，由此挽回一點面子，免受上一手賣家終身詛咒！

最終誰人開懷大笑，幾天後便見分曉！







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