建盞熱潮不再？兩隻特色建窯天目盞相繼流拍，說明了甚麼？

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自從臨宇山人的「南宋建窯油滴天目盞」在2016年被炒上1,170萬美元的天價之後，南宋建盞的風頭一時無兩，幾乎出現在每一次的大拍，猶如眾星拱星般被炒上天價！一種商品如果需求大，廠家自然會提高生產力，滿足市場的需求。古董文物作為一種商品，但卻沒有所謂廠家無限量满足市場的需求，因此不少奸商便開始以假亂真，令到一手市場和二手拍賣市場充斥大量假建盞，令建盞市場混亂不堪！

2017年4月4日，另一隻「南宋建窯油滴撇口盞」在香港佳士得上拍，估價700,000 - 900,000港元。最終流拍！

同樣是油滴天目盞，臨宇山人的一隻以大約9,000萬港元成交，這一隻就算以低估價上拍，亦逃不過流拍的命運，原因明眼人看得明白，只欠講與不講！

2023年11月尾，東京中央開創先河，在香港拍賣一隻建窯曜變天目盞，估價只是5,000,000港元！國寶級文物以超低估價上拍，懂行的與不懂行的心裏都不禁嘀咕，拍品究竟是真是假。最後，一場大龍鳯以拍品流拍告終！

剛剛結束的保利香港拍賣會《得遂初心》專場，其中一件没有來源的拍品「宋建窯藍釉兔毫盞」以8,000,000-12,000,000港元的估價上拍。藍釉兔毫盞世上只有三隻藏於日本，被日本人稱為曜變天目盞。保利香港這一隻的描述卻不是曜變天目盞，而是藍釉兔毫盞，有點不倫不類，它究竟是甚麽東西？

拍品最終流拍，即是大部分收藏家不同意拍品是曜變天目盞或類似的東西！東京中央出醜在前，保利香港丢臉在後，足以證明以曜變天目盞或藍釉兔毫盞混水摸魚並不容易得逞，因為收藏家的眼睛是雪亮的！

保利香港同場加映多隻建盞，但只有一隻以7,000港元落槌，這是否意味建盞的熱潮已過、風光不再？

拍品流拍有各種各樣的原因，大圍經濟低迷是一個主要原因，其他原因如斷代錯誤、真假成疑、估價太高也很容易導致拍品流拍。最近幾年大量建盞湧進笫一手和第二手市場，但魚目混珠的多，真品無疑的卻不多見，令到建盞市場漸漸萎縮，買家卻步。

拍賣行業最近幾年目光短淺、急功近利、不怕丢臉，令到贗品充斥拍場的同時，也令到買家三思而後行。拍賣行業的專家質素參差，把假的說成真、錯誤斷代、錯誤描述的事情屢屢出現，令到捧場客大失所望！以保利香港這一次的專場為例，拍品編號5035「南宋建窯黑釉描銀盞」明明是一隻吉州窯的出品，卻被錯誤描述為建窯，這便令到保利香港的專業知識備受質疑！

我樂見建盞市場回歸平靜，因為南宋建盞始終是大量燒造的平民百姓玩物，不值得出大價錢追貨！







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