以荒誕作品嘲諷荒誕市場：一條貼在牆上的香蕉，讓藏家成為一齣荒誕劇的主角？

「荒誕」一詞,根據辭典的解釋是可笑、不知所謂、神化、無稽、不可思議、不可理喻、不堪入目、光怪陸離、匪夷所思等等的近義詞。

2021年,《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》 在紐約佳士得以69,346,250美元成交,令到NFT市埸風起雲湧。創作者 Beeple (Mike Winkelmann) 一夜之間聲名大噪。同時,也吸引了不少錢多人傻的炒家將資金瘋狂地投入NFT市場。後經證實,創作者Beeple和新加坡籍虚擬貨幣炒家Vignesh Sundaresan(Metakovan)合謀將《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》的成交價推高,目的是先製造一種熾熱的市場氣氛,繼而推出由 Beeple 創作、Metakovan擁有大部分權益的“B20 Tokens” NFT。“B20 Tokens” NFT最初被盲目的炒家炒上天價,但在醜聞爆出之後,“B20 Tokens” NFT一夜之間崩盤,令到不少盲目的炒家欲哭無淚!NFT市場除了是一個賭場之外,也牽涉洗錢、詐騙活動,精明的投資者避之唯恐不及!

以上這一則故事看似荒誕無比,但比起最近在拍賣市場發生的一齣荒誕劇,只是小菜一碟!

一條香蕉值多少錢?答案是6,240,000美元!

最近紐約蘇富比拍賣一條由西班牙「藝術家」Maurizio Cattelan創作的《Comedian》,即是一條由灰色強力膠紙貼在牆上的香蕉,用意是嘲諷拍賣市場的荒誕不經。紐約蘇富比估價800,000美元,估計成交價約1,000,000-1,500,000美元,但最終以6,240,000美元成交,令人驚掉下巴、魂飛魄散!

「藝術家」製作了三個版本,拍賣的是其中一個,於2019年由貝浩登畫廊(Perrotin)賣出,轉了兩次手之後由現收藏家送紐約蘇富比拍賣,誰知平地一聲雷,十多萬美元的成本卻為賣家帶來600多萬美元的利潤,簡直是餡餅從天上掉到頭上的現實版!眾所周知,香蕉會壞掉,到時天價藝術品豈不是變成垃圾?原來「藝術家」是「藝術家」之外,還有一副精明的商業頭腦,他賣的只是一個概念,牆上的香蕉可以不斷地換上新的,直至地老天荒。因為他煞有介事地出具說明書,教買家如何換上新的香蕉,非常搞笑!買家是中國大陸的虚擬貨幣Tron的創辨人兼幣圈紅人孫宇晨。這位仁兄為求出名不擇手段,豪擲6,240,000美元為的就是出位,並非因為牆上掛一條香蕉是甚麼驚世駭俗的創意!他隨後通知全世界他將會吃掉牆上的香蕉,更聲稱「這是獨特藝術體驗的一部分,並以此紀念它在藝術史和流行文化中的地位。」他是否天天換一條新香蕉,把舊的吃掉,老實講who cares!他還說:「連結藝術、meme(模因)和加密貨幣社群的文化現象。」真是一言驚醒夢中人,原來一條香蕉包含如此多意義,我不得不承認孤陋寡聞!

這齣荒誕劇,或者可稱為大龍鳳、馬騮戲究竟是否如《EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS》一樣以爆出醜聞告終?究竟有没有真金白銀過手?賣家是否一夜暴富?這一連串的問題,誰人知道答案?

「君子愛財,取之有道」對幣圈的投機者、NFT市場的炒家和拍賣行業來說卻是耳邊風!拍賣行業為了亮眼的業績,幣圈的投機者和NFT市場的炒家為了自身的荷包,只要不是殺人放火,甚麽匪夷所思的事情也做得出來!

幣圈和NFT市場都是騙子的温牀,倫敦金更是一個龐大的騙局,但還是有很多人趨之若鶩,令人費解!最近收到消息,天民樓被債權人入禀清盤、葛師科被債權人入禀申請破產!好好的一個收藏,如因為葛師科炒賣倫敦金而弄到煙消雲散,不禁令人唏嘘!







