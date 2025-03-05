三件「兮甲盤」相繼出現，究竟那一件才是真的？

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有港府前高官教導後輩識人好過識字，但在古代青銅器的收藏世界，識字卻比甚麽都强，此話何解？識字（讀懂銘文）才有機會食到大仙丹！

據報道，2012年一個浙江商人在北京程田古董城花了30萬元買了一隻「青銅盤」，2017年7月15日晚在杭州西泠拍賣會上，這一隻「青銅盤」拍出1.85億的天價，連佣金達到2.1275億人民幣！另一個報道則說2010年旅居美國的一名華人在美國拍賣會上意外捕捉到「兮甲盤」，以重金買下。2014年11月在武漢舉行的一場「中國（湖北）文化藝術品博覽會」展出這件海外輾轉歸來的「兮甲盤」，多位內地國家文物鑑定委員會專家進行鑑定，認定這就是失傳已久的西周重器「兮甲盤」真品。

內地嚴禁買賣古代青銅器，這一隻「青銅盤」明目張膽地拍賣，我相信因為它是海外回流的拍品。

「青銅盤」原來是「南宋宮廷舊藏西周重器國寶『兮甲盤』」。我讀書的年代已聽聞這一隻「青銅盤」，一說它在日本，由日本書道博物館收藏，後經專家鑑定為民國仿製；另一說香港中文大學也有一件「兮甲盤」，後經專家鑑定，發現這件所謂「兮甲盤」，盤體確是周代的真品，但盤中的銘文卻是後人複製，是依據《三代吉金文存》「兮甲盤」銘文拓本用強酸腐蝕而成，字體風韻與陳氏的原始拓本相差甚遠，也是一件贗品。這裏說的陳氏是指陳介祺，清代末年一位著名金石學家、收藏家，曾將「兮甲盤」的銘文造成拓本。

銘文：「佳五年三月既死霸庚寅，王初格伐玁狁於（余吾），兮甲從王，折首執訊，休亡敃（愍），王賜兮甲馬四匹、軥車，王令甲政（征）司（治）成周四方責（積），至於南淮夷，淮夷舊我帛畮（賄）人，毋敢不出其帛、其責（積）、其進人，其賈，毋敢不即次（師）即市，敢不用命，則即刑撲伐，其隹我諸侯、百姓，厥賈，毋不即市，毋敢或（有）入蠻宄賈，則亦刑。兮伯吉父作盤，其眉壽萬年無疆，子子孫孫永寶用。」

大意是說：在周宣王五年三月，國王親自率兵討伐玁狁，兮甲隨王出征，殺敵執俘，榮立戰功，宣王賞賜給兮甲馬四匹車一輛。又命令兮甲掌管成周及四方的交納糧賦。南淮夷本來就是順從周王朝的貢納之臣，不敢不繳納貢賦，不敢不運送通商貨物，否則將興兵討伐。凡屬南淮夷來的人，必須到指定的地方留住；做買賣的商人，必須到政府管理的市場營業，膽敢不服從周王的命令，則受刑罰處置。周王朝屬下的諸侯、百姓做買賣，膽敢不到市場上去，膽敢擅自接納蠻夷的奸商，也要受到嚴厲的懲罰。

「兮甲盤」如何流落美國，當然是一個謎！它出自美國那一場拍賣、成交價是多少、買賣雙方是誰，網上也找不到任何訊息！據說「多位內地國家文物鑑定委員會專家進行鑑定」，這些專家是誰，出具的《鑑定書》的具體內容說甚麽，沒有人知道。一件轟動收藏圈的國寶重現人世，圍繞著它的一切卻非常神秘，令人懷疑究竟整件事是否一場大龍鳳！最奇怪的是貨主不將「兮甲盤」送去國際大行蘇記或佳記，卻送去一間聲譽不佳的二三線拍賣行杭州西泠印社拍賣，更是令人充滿疑竇！2.1275億人民幣的成交價對一件西周青銅器來說，無疑是天價！

「兮甲盤」再現人世這一事好像是麈埃落定，但我看未必。它可能亦是一件民國仿品！







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