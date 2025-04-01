高古玉賣得滿堂紅？名氣大了，藏品價值自然水漲船高

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最近幾年，高古玉炒得熱火朝天，不論真的假的高古玉，只要貨主是收藏圈的名人，或是知名古董商，除非藏品不釋出，一釋出必然賣個滿堂紅。這種現象反映出大部分在拍場競拍拍品的買家，買的不是拍品本身，而是貨主的名氣！

一位台灣知名古董商的高古玉藏品賣了一個滿堂紅之後，據說尋求與他合作的《邀請函》從各方各面如雪片飛來，希望台灣知名古董商答允以他的名義，替他們將高古玉藏品送拍。台灣知名古董商也不是吃素的，當然會收取高昂的服務費。這種以自身名氣搲銀的本事，其他人羨慕不來！

有些人搞收藏只為自娛，有些人為了沽名釣譽，有些人把搞收藏視為一盤生意，默默耕耘，提前部署，先把自己塑造成一名學者、鑑賞家，時機來臨之時便慢慢將藏品釋出。如此苦心經營、精密部署，藏品以高價成交是必然的事！

沐文堂主人關善明先生是一位知名的收藏家和鑑賞家。他除了古董文物知識淵博之外，也是一位謙謙君子，是本地收藏圈的一股清流！大約三十年前我已在香港中文大學文物館看過他的高古玉藏品，他不諱言對部分藏品的真偽心存懷疑，這正正反映出他的不自欺、實事求是的收藏態度！

他的一部分高古玉藏品將會在香港嘉德高古玉「蒼靈神禦－沐文堂珍藏古玉」專場上拍，共計82件。這些藏品曾經在香港中文大學文物館、新加坡亞洲文明博物館、香港藝術館展覽，在高古玉收藏圈可說是眾所周知！

高古玉隱含豐富的文化內涵，是先民智慧的結晶，是一種非常值得收藏的高古文物。但正如一位高古玉行家所講，現代的造假技術已達到「要灰有灰、要沁有沁、要玻璃光有玻璃光」的地步，因此令到高古玉市場一片混亂，新進收藏家卻步。收藏高古玉無疑困難重重，因為要學懂看玉材、古代工藝、沁等等，不具備十年八載的實戰經驗，根本很難融會貫通、辨别真偽！

高古玉市場充斥假貨，令到不少充滿熱誠的新進收藏家不知所措，繼而轉戰拍場，競拍一些系出名門的高古玉拍品。這種但求安心的無奈心態，我是充分理解的！

愚見認為最佳的「老師」並非拍品，也不是博物館藏品，而是出土文物，包括墓葬出土的玉器和文化遺址出土的玉器，例如良渚文化遺址出土的玉琮（粵音唸：松）和紅山文化遺址出土的玉C龍等等！

收筆之前，讓我講一個在本地玉器收藏圈流傳已久的笑話：某一天，一位本地腦科專家走進一間荷李活道的古董店，無意中看到一件五層的良渚文化玉琮，隨即問價，店東開價5,000,000元，腦科專家說開價太貴之後便離開。過了不久，腦科專家再次出現，給店東看一件亦是五層的玉琮，說是在另一間古董店買的，只花了280,000，還不忘揶揄店東的玉器太貴！店東除了苦笑，還是苦笑！







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