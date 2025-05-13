坂本五郎舊藏「商晚期銅鳳鳥獸面紋方蓋罍」以低價成交，是甚麼原因？

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收藏小白都有一個認知盲點，以為系出名門的拍品一定真，只不過因為拍品來源顯赫、名氣大，真假的問題容易被人忽略！

2017年3月15日，紐約佳士得舉辦一場「宗器寶繪 — 藤田美術館藏中國古代藝術珍品」專場拍賣，其中一件拍品「商晚期青銅饕餮紋方罍」估價5,000,000-8,000,000美元，最終以33,840,000美元成交，令到市場一片譁然！

「商晚期青銅饕餮紋方罍」固然是商晚期青銅方罍的代表作，但33,840,000美元的成交價卻遠遠超過它的市場價值，買家後來因此反悔，遲遲不願付款提貨，與佳士得閙得不可開交，我是完全明白的，但不支持！

商晚期的青銅罍，甚少在市場上出現，尤其是滿工的方罍，價格因此非常昂貴。上世紀九十年我在澳門見過一件，器身非常厚重、紋飾非常漂亮，貨主開價30,000,000港元，我只能倒抽一口涼氣！這件青銅方罍之美，令我一直念念不忘！

最近香港蘇富比為坂本五郎舉辦專場，其中一件拍品「商末青銅鳳鳥獸面紋方蓋罍」竟然以300,000-500,000港元的低估價上拍，令我大吃一驚，因為明清時期的仿古方罍也不止這個估價！

估價如此之低，拍品是否有重大修補？我上蘇富比的官網一探究竟，但無一言提及。除此之外，對於這件拍品，蘇富比指買家「可參考河南省新鄉市博物館藏一件商晚期獸面紋方罍，形制、紋飾與本件頗似，惟無圈足，見《中國青銅器全集》，北京，1997年，卷7，編號86。此類高圈足方罍似乎集中出土於南方地區，如湖北省武漢博物館藏一件商晚期方罍，高圈足，出戟，見《中國出土青銅器全集》，北京，2018年，卷11，編號85；又可比較出土於湖南之藤田美術館舊藏皿天方罍，亦是高圈足，2017年3月15日售於紐約佳士得，編號524。此類高圈足方罍還可比較一件西周早期史作彝，售於倫敦蘇富比1973年11月16日，編號6。」由此可見，蘇富比是完全知道藤田美術館舊藏「皿天方罍」的成交價，但還是給出一個超乎想像的低估價，是甚麼原因？

更過癮的是拍品曾於2005年在紐約蘇富比拍賣。我估計當時的買家便是坂本五郎，經過了二十年之後，拍品成為坂本五郎的遺物，而出處又是紐約蘇富比，香港蘇富比可以不收貨嗎？當然不可以！

這件拍品真是趣味十足！第一：它來自紐約蘇富比；第二：它是大名鼎鼎的坂本五郎舊藏；第三：香港蘇富比一口咬定它是商晚期的青銅方罍，但卻給出一個超乎想像的低估價。

拍品最後以952,500港元成交，買家是吃了一粒超級大仙丹，還是吃了藥？會否只是香港蘇富比回購，一方面可以向坂本五郎的後人交代；第二方面是拍品不用貼上「流拍」的標籤。實情是怎樣，我也不知道！







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